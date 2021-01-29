文化部預算204億元三讀通過！李永得盼文獎條例下會期拍板

▲立法院三讀通過文化部110年預算，文化部長李永得感謝朝野支持。（資料圖／記者周宸亘攝）



記者林育綾／台北報導

立法院於今（29）日三讀通過110年度中央政府總預算案，文化部110年度公務預算共約176.4億元，加計前瞻基礎建設預算27.6億元，合計110年度預算共204億元。文化部長李永得感謝不分黨派委員支持。



文化部長李永得表示，文化部110年度預算除通案刪減外，多獲委員同意通過，文化部將以建構完善藝文創作環境及支持體系，以及打造臺灣文化國家隊品牌為政策核心。鼓勵科技藝術發展創新、智慧博物館管理及升級，以及運用5G技術執行兩廳院示範場域、影音場域創新應用等計畫，以加速文化內容傳播，支持藝文產業生態系的永續發展。



在針對「發展國際數位傳播計畫」部分，由中央社執行的前導計畫將於3月屆期，李部長特別感謝各界提供諸多寶貴意見，更感謝朝野立委於預算的支持，文化部未來將以籌組國家隊的方式，擇定最佳團隊繼續執行，並持續聽取各界建議，希望儘快讓世界看見臺灣民主自由、文化藝術、產業經濟、公衛社福、生態景觀、觀光美食等多元特色與發展脈動。



此外李永得也指出，《文化藝術獎助條例》於本會期獲教育及文化委員會初審通過，文化部已提早展開盤點及研擬後續子法或配套措施的準備作業，期盼能於下會期獲三讀通過，儘速具體落實各項獎助及保障措施，並讓臺灣重回亞洲藝術品交易中心的位置。

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