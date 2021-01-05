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屏東3獨立書店駐勝利星村　獲文化部補助發展實體店...全國第2強

▲屏東縣獨立書店今年有4家獲得文化部補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣獨立書店今年有4家獲得文化部補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獨立書店經營有成，今年爭取文化部推動實體書店發展補助計畫，有4家獲得補助，其中3家進駐屏東勝利星村，比例之高僅次於台北市，名列全國第二。

縣府文化處表示，網路時代閱讀型態的改變，雖對書店營運造成衝擊，但屏東縣近年來獨立書店卻逆勢成長，為屏東的書店文化注入活力，目前有12家獨立書店，5家落腳在屏東勝利星村，擁有全台密度最高的獨立書店群。

文化部「推動實體書店發展補助作業要點」目的在透過資源挹注，協助實體書店豐富其活動能量。屏東縣有4家獨立書店通過審查，紅氣球書屋、永勝5號、七木人文空間書房、南國青鳥獲得補助，獲補助件數全國第二，各家書店以其精湛的經營策略及對在地人文的連結，獲得文化部青睞，未來更能帶動屏東書店文化和閱讀風氣。

文化處說，縣內獨立書店自成風格，各具特色的選書視野，不但是閱讀推廣重要據點，透過多元主題講座、活動策展，讓人感受不一樣的書店氣息。

12家書店包括勝利星村內的<七木人文空間書房>、<永勝5號>、<繫。本屋>、<小陽。日栽>、<南國青鳥>，位於小琉球的<小島停琉>、恆春<紅氣球書屋>，瑪家<藝蕃書屋>、東港的<有情書書店>、<留下旅舍>、屏東市<讀者城市>及內埔的<小陶壺書坊>，同時散發書巻味及人情味的書店，成了屏東最獨特的人文風景。

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屏東獨立書店勝利星村文化部補助

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