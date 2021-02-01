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快問快答／趙少康選黨主席國民黨有救？網友意見三派、35%表無感

▲▼趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並表示國民黨需要一個領袖，而前高雄市長韓國瑜也當面建議他選黨主席。對於趙少康若參選黨主席，國民黨是否有救的問題，《ETtoday新聞雲》在趙少康1日上午出面說明後，隨即也透過網路進行快問快答調查，根據網友回覆結果顯示，認為趙少康重返國民黨選主席，國民黨有救的比例為28%，但也有35%的網友反應無感，回答沒有意見。

針對趙少康回鍋國民黨參選黨主席的網友看法，《ETtoday新聞雲》1日上午11時開始進行快問快答，在3個小時的投票過程中，共計有4063位網友投票。

根據投票結果顯示，28%的民眾認為趙少康若選黨主席，國民黨有救，因為韓國瑜也要趙少康選，但也有26%的民眾認為「很難救」，趙少康應該參戰2022縣市長。

值得注意的是，在此次快問快答的調查中，有35%的民眾選擇「沒意見」，另有11%的民眾回答其他，而這也顯示這將近4成6的民眾對於趙少康參選國民黨黨主席覺得無感或另有別的看法。

現年70歲的資深媒體人趙少康曾在1981年至1987年間擔任2屆國民黨籍台北市議員，1989年趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議黨改造運動，成為一股強大勢力。

1992年立委選舉，新國民黨連線成員未獲國民黨提名，趙少康以無黨籍投入立委選戰，在台北縣一舉拿下23.5萬票，創下最高票紀錄，造成同選區立委得票數超低仍能當選的奇特景象，選民歡迎形成一股趙少康旋風，程度不輸給當今韓流，2008年實施單一選舉兩票制之前，趙少康的得票紀錄無人能憾，被封為「政治金童」。

1993年新國民黨連線脫離國民黨組成新黨，隔年代表新黨競選台北市長，挑戰尋求連任的國民黨對手黃大洲，以及民進黨立委陳水扁，最後由陳水扁勝出，趙少康吞下1981年參選市議員從政以來唯一一場敗仗，隨後淡出政壇投入媒體界。

相隔27年，趙少康決定重返國民黨，並透露韓國瑜曾在去年9月力勸他選黨主席。趙少康1日表示，當時退出國民黨，曾主動向黨中央申請註銷黨籍，所以他當時是註明「退黨」，由於參選主席必須當過中央委員、中評委，韓國瑜也說，「中評委的事情我會去跟江啟臣討論」，他也認同，如果搞成了再來討論這件事，至於有沒有資格選黨主席，「這是江啟臣的事情，有資格就選，沒資格就不可能選」，若選黨主席才會辭去媒體工作。

針對趙少康擬角逐黨主席一事，國民黨發言人盧宸緯1日回應，要達成2項條件，根據黨內規定，回復黨籍後需要1年，並且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席，若按照現行規定，趙少康不符合資格。

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