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加駐華使館遭爆「訂製武漢蝙蝠衣」　陸外交部要求「給個明確交代」

▲加拿大駐華使館人員被爆料在網上尋求大陸工廠生產一批印有「武漢英文拼音及蝙蝠圖案」的T恤。（圖／翻攝大陸網站）

▲加拿大駐華使館人員被爆料在網上尋求工廠生產印有「武漢英文拼音及蝙蝠圖案」的T恤。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

加拿大駐華使館近日遭一名網店店長實名舉報，工作人員在網上尋求一間大陸工廠為其代工生產一批印有「武漢英文拼音及蝙蝠圖案」的T恤，引起外界熱議。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，有關人員作為加拿大駐華使館的外交官，所作所為與其身份嚴重不符，「已向加駐華使館提出嚴正交涉，要求立即徹查此事，給中方一個明確的交代。」

▲T恤樣品被要求寄到加拿大駐華大使館，引起該名店長懷疑。（圖／翻攝大陸網站）

▲T恤樣品被要求寄到加拿大駐華大使館，引起該名店長懷疑。（圖／翻攝大陸網站）

爆料的網店店長表示，一個名叫「Chad Hensler」的加國使館相關人士於2020年5月時，在網路上 與一家做電商的陸企取得聯繫，表明要定製T恤，「奇怪的是，此人遲遲不願意發送文化衫的圖案給企業方，而且每次被問及樣圖的問題，他都遮遮掩掩，像是在隱瞞什麼事情一般，而且總是對中國店長旁敲側擊，似乎是想確認這家店急需訂單，是不是只要給錢啥都能幹。」

這名加拿大人Chad Hensler在問清楚這間工廠因為疫情影響而急需訂單和週轉資金的情況後，便將樣圖發給工廠負責人，圖案是一隻身上印著一行字母的蝙蝠。對此，Chad Hensler當時對工人解釋，「中間的字母就是一行加拿大文，代表很酷炫的意思。」

不過，由於蝙蝠圖樣事涉敏感，再加上圖案上的印字為武漢的英文拼音，Chad Hensler還要求先印樣本寄到加拿大駐華使館地址，引起店長懷疑。該名店長近日便實名在微信上舉報整起過程，也讓大陸官方高度重視，要求加拿大駐華使館提出解釋。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌表示，世界上任何一個國家的駐外外交領事人員都應該嚴格遵守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》以及駐在國的法律法規，「有關人員作為加拿大駐華使館的外交官，所作所為與其身份嚴重不符，也背離加政府高層的一貫立場，中方對此感到震驚，已向加駐華使館提出了嚴正交涉，要求加方立即徹查此事，給中方一個明確的交代。」
 

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