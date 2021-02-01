緬甸撤僑各國持續觀察政情發展　外交部：已掌握台商、僑民安全

▲緬甸軍方1日發動政變，圖為仰光街景。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對緬甸軍方於1日上午對外宣布已接管政府，全國進入為期1年的緊急狀態（state of emergency）。外交部表示，與駐緬甸代表處目前正透過相關管道密切掌握緬甸政局發展，同時也呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和目前的緊張情勢。

外交部表示，據駐緬甸代表處掌握的訊息，包括緬甸總統溫敏（Win Myint）及國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內，多名政府要員目前的行動都已受到限制，首都奈比都（Nay Pyi Taw）及第一大城仰光（Yangon）部分區域的網路和電話通訊都已經暫時中斷。

外交部表示，與駐緬甸代表處目前正透過相關管道密切掌握緬甸政局發展，而外交部對於緬甸政治情勢的急遽變化表示關切，也呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和目前的緊張情勢。

根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到政局動盪的影響。駐處另外已經提醒旅居緬甸國人密切注意政局變化，並適時與駐處保持聯繫。

外交部指出，如果國人在緬甸遇到緊急事件，請撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話：+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。