立百病毒「人畜共通」！症狀跟日本腦炎超像　感染年齡層曝光

▲立百病毒人畜共通。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

近日傳出的「立百病毒（Nipah virus）」死亡率高達75%，而台灣衛生福利部疾病管制署在2003年的「疫情報導」中，就曾經記錄這個曾經在馬來西亞肆虐的的病毒，當時造成馬國265人感染、105人死亡，百萬頭豬遭到宰殺，對馬國人民跟經濟造成極大的損失。

「立百病毒」在1997年首次出現在馬來西亞，於該年9月到1999年6月肆虐，後來經過證實發現，該種腦炎病毒是可以感染人與豬的新副黏液病毒，隨後以病毒開始傳播地區Nipah命名，故名為立百病毒。

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疫情之初，馬國一處養豬場中有7名工人得病，一開始是出現類似輕微流行感冒的症狀，後來進一步確認，該病會造成不同程度的發燒、頭痛、身體痛以及神經症狀，神經症狀又包括了嘔吐、無定向感括無定向感（disorientation）、困倦（drowsiness）、意識混亂（confusion）、容易驚嚇（alerted）等症狀，與日本腦炎十分相似。

馬國醫療當局了解狀況後，雖然立即給予中高危險族群疫苗保護，並實行滅蚊行動，但卻未能有效控制疫情；1993年美國疾病管制局宣布，該種病毒屬於副黏液病毒屬；1994年4月10日，馬國官方正式公布並將病毒命名為「立百病毒」。

「疫情報導」第19卷第9期中指出，馬國衛生部疾病管制局（Disease Control Division of the Ministryof Health）所整理的99例病例顯示，立百病毒患者年齡介於21到60歲，男性與女性的患病比例為3：1，89.6%的臨床症狀為發燒，其他包括昏睡、肌肉痛、頭痛、噁心、嘔吐、虛弱、咳嗽等。在神經症狀分別有肌肉痙攣、自律神經失調、困惑、反射減弱；有33%的患者意識惡化的程度明顯且快速。

立百病毒腦炎的定義被分成4項：

一、 曾有接觸史：接觸過感染豬隻或是曾經在疫區停留過

二、 臨床出現腦炎症狀

三、 血清或腦脊髓液被檢測出立百病毒陽性血清反應

四、 組織病理學陽性反應

文章中提到，立百病毒主要感染的動物為豬，但貓、狗、馬、蝙蝠和齧齒 動物等，皆有染病可能。立百病毒為人畜共通的疾病，若是出現大流行的情況，屆時可能會比台灣曾經有過的口蹄疫更嚴重。

▼立百病毒的宿主被推斷為蝙蝠。（圖／達志影像／美聯社）