「立百病毒」有超強抗藥性！75%超高致死率　宿主竟然又是蝙蝠





▲立百病毒被認為會是下一個成為大流行的疾病。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情未歇，近日又傳出致死率高達75%的「立百病毒（Nipah virus）」，很有可能會成為下一波流行病毒，並且有極高的機率會從亞洲爆發；對此，世界衛生組織則表示，目前仍沒有該種病毒的解藥，讓許多人感到十分憂心。

由英國、荷蘭政府以及其他組織資助的非營利組織「Netherlands-based Access to Medicine Foundation」執行長萊爾（Jayasree K Iyer）表示，「立百病毒」是另一個引起人們極大關注的新興傳染病，隨時都有可能會襲來，它在中國爆發、擁有75%的高致死率，極有可能成為下一波大流行的病毒，並且該種病毒具有抗生素抗藥性（antibiotic resistance），能夠在暴露在一種，或多種抗生素之下得以生存。

什麼是「立百病毒」？根據《衛報》報導，立百病毒會導致嚴重的呼吸系統問題跟引起腦炎，使得大腦腫脹，死亡率介於40%至75%之間，具體數字取決於該疾病所爆發的地點；立百病毒的宿主為蝙蝠，先前該種病毒曾經在孟加拉和印度爆發過，原因可能與飲用的椰棗汁有關。

相關報告指出，「立百病毒」被世界衛生組織列為最大公共衛生風險16種傳染病中，10種感染疾病的其中一種，其他疾病包括在撒哈拉以南非洲常見的裂谷熱、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等。不過現在最大的問題並不只是立百病毒可能引起的大流行，而且目前沒有一間製藥公司擁有這種病毒的解藥。

萊爾表示，立百病毒的抗生素抗藥性（帶有抗藥性的超級細菌出現，有部份的原因由於低收入國家缺乏抗生素所造成的）帶來嚴重的風險，就抗菌素耐藥性（AMR）而言，仍然可以使用抗生素去抵禦立百病毒，但是在病毒對治療用抗生素出現抗藥性之前，能夠研發替代品的時間已經不多；立百病毒的大流行不僅是無法想像的，還是不可避免的，除非製藥業認真致力於開發替代抗生素。