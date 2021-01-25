台南自撞分隔島肇事逃離　無照駕駛人傳訊到案！

▲自小客車自撞分隔島，駕駛跛腳離開現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局24日凌晨接獲報案，安南區安吉路與海佃路口有交通事故，警方到場發現為小客車自撞分隔島，車頭全毀而駕駛人棄車跛腳離場，約1小時後28歲蔡姓男子主動到案表示，他就是該交通事故小客車駕駛人，但身上無傷，警方懷疑頂替，經深入追查傳喚30歲無照陳姓肇事人到案，全案由警方深入調查中。

台南市警三分局表示，經調閱該交通事故路口監視器畫面，24日凌晨1時30分許，肇事自小客車沿海佃路由北往南行駛，行經海佃路與安吉路口後，自撞海佃路上的分隔島，駕駛下車後，跛腳走離現場，而到派出所自稱駕駛的蔡男，並無受傷，也無飲酒，警方詢問蔡男為何發生交通事故，未等警察到場就自行離開，蔡男卻閃爍其詞，警方懷疑駕駛可能涉嫌酒駕，並找人頂替。

警方指出，蔡男到所時，安南所員警第一時間便察覺有異，蔡男甫發生嚴重交通事故，身上卻沒有受傷，也無酒容酒味，為何事故發生後要離開現場，然後親自報案，是否另有隱情？警方除第一時間記下蔡男身分及聯絡方式以利事後查證外，更積極主動查察蔡男是否確為該車駕駛。其後，事故處理員警帶回事故現場相關事證，發現事故車輛遺留一張30歲陳姓男子司法文書，經警方調閱沿路監視器主動查察，並連繫陳男，終於確認肇事駕駛為陳姓男子，馬上聯繫陳男到所說明。

陳男於24日下午4時許才到所製作筆錄，酒測值為0。陳男表示24日凌晨由中西區前往安南區拜訪朋友，凌晨欲返回女友家中時，因精神恍惚疲勞駕駛，才會不慎撞上安全島肇事，本身並無飲酒，但因為沒有駕照，加上該車是向朋友借用的權利車，一時緊張害怕，才會勉強拖著受傷的身體跛腳離開現場。另外，蔡姓男子是受他所託到所詢問事故車輛如何處置，蔡男是如何向警方陳述，陳男自稱並不知情。

市警三分局表示，陳男無照駕駛發生交通事故，未等警察到場就自行離去，可依道路交通管理處罰條例第21條及第62條裁罰。據查，道路交通管理處罰條例第21條：無照駕駛，處新台幣6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。第62條：汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。若蔡男意圖頂替他人，可能涉及偽造文書罪，使公務員於職務上所掌之公文書作不實之登載，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

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