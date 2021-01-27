車禍想和解卻得不到回應　網幫找人見「受害人」笑翻：真的怕爆

▲網稱一名友人發生車禍卻跟對方喬不攏，直到看到對方的姓名欄才恍然大悟。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名網友PO文表示，自己的朋友日前發生車禍，事後想找對方和解處裡卻遲遲得不到回應，讓他相當困擾，並上傳了警局所製作的車禍事故書。許多網友看完原PO這位朋友的遭遇後，紛紛決定幫他找出當事人，結果一看到當事人姓名的欄位後全都笑翻了，直呼「是在耍我嗎？」

臉書社團《爆廢公社二館》日前有網友發文，表示自己的朋友8日在新竹發生車禍，然而事後希望能與受害者談和解時，對方卻「不出聲」，頓時讓原PO的友人相當不知所措，直呼「真的很任性」，並拍下警局所製作的車禍事故書，似乎希望網友能幫幫他。

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▲網PO文表示友人發生車禍，對方卻是一根電線桿。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

只見事故書上註明了事發的時間、地點、當事人以及車牌號碼等等，顯示原PO友人是在本月7日發生車禍，然而車牌號碼的欄位卻空白，當事人的地方則寫著「電線桿」，頓時才讓網友們驚覺自己被耍了，原來這起車禍只是一起自撞電線杆，並沒有其他的當事人。

搞笑的車禍事故書經原PO上傳後，馬上就引發不少網友討論，「有聽聞電家人很難搞，自己自求多福」、「找隻兇猛的狗去它下面撒尿如何？或是乾脆把它連根拔起？」、「找電線桿他爸電線走火」、「這受害者很害羞餒」、「找電線桿處理他」、「勸你朋友死心吧，公務員後台很大，想要告他們很難，想要拿到賠償金更難，尤其這種一天上班24小時的公務員」。

也有網友提醒，幸好原PO的友人似乎沒有大礙，否則自撞電線桿導致電線走火或汽機車漏油，都將可能發生無法挽回的憾事。