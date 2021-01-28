　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

下午車禍傍晚就被動私刑拋下貨車後身亡　2男動手遭判刑定讞

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲男子車禍又被拋下車，最終不治身亡。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣戴姓男子2017年4月間的某個下午，發生車禍，頭、手都包紮後，返家休養。但沒想到傍晚時竟有一批惡徒闖入家門，強拉受傷的戴男上貨車，將他載到某修車廠，動私刑質問他是否偷竊財物，戴男不下車，還被人抓住雙腳，連拋帶甩地丟下車。戴男最後送醫不治，動私刑的2名男子遭最高法院判刑3年8月定讞。

判決指出，屏東縣潮州鄉蘇姓男子經營汽車保養廠，他在2017年4月間，車廠的財物遭竊，他與黃姓、林姓等多名友人商討後，認為住在附近的戴姓男子，可能就是行竊之人，眾人謀議要將他帶回私刑，之後再送警局法辦。於是由一名友人先打電話到戴男家中，確定戴男在家後，騎機車先到戴男家中監視，其餘眾人再開車去將戴男載回車廠。

戴男雖然在家，但他其實當天下午發生車禍，頭部、手部都已經包紮，身上還留有多處血跡。一夥人趕到戴男家中，不顧戴男身上都是繃帶、傷口，毆打戴男後將他拖上貨車車斗。傍晚6點多，貨車回到車廠，戴男緊抓車斗不願下車，押人的黃姓友人就徒手抓住戴男左腳並將其高舉，使戴男呈現倒立之姿態，並以甩及拋之方式，將戴男從貨車後車斗拋下車，戴男重摔在地，隨即遭其餘人帶至車廠內審問竊盜一事，另外有人報警說抓到竊賊。

警方到場後，發現戴男已有異狀，緊急將他送醫急救，但最後仍在7天後，就因受有右後枕部撕裂傷、腦髓左側凹陷、右側腫脹併腦疝等傷害，不治身亡。檢警逮捕蘇男等4人，依照「重傷害致死」等罪，提起公訴。

一審將蘇男、林男等2人，依照妨害自由罪判刑6月、得易科罰金18萬元，此2人未上訴先行定讞；另外動手的黃男、林男，則被依照「傷害致死罪」，判刑4年。黃、林2人上訴，二審改判各3年8月。全案再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

ET快訊
女脫光全裸大鬧World Gym踹教練　下場慘了
挑戰最低價！AirPods超殺5290→3888元　24小時
5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭「生存技巧」：很厲害
快訊／台中漢來海港突全面消毒！　無預警暫停營業1天
請台灣救救我！汽車大國鬧車用晶片荒　台積電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

女全裸大鬧World Gym踹教練　嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

快訊／台南柳營科工區傳意外　2清潔工吸過量氮氣..高空墜地昏迷

快訊／拉2歲女跳海狠母獨活　涉殺人罪恐勾串證人...檢聲押獲准

追求正妹遭拒...高雄醋男撂5人持安全帽痛K「月老」

行情價1張1千！28歲女狂偷「賤賣周子瑜親筆簽名照」…5張只賣250

下午車禍傍晚就被動私刑拋下貨車後身亡　2男動手遭判刑定讞

百名移工遭剝削月薪領嘸一半　幕後黑手竟是同鄉女狂削2500萬

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

快訊／新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

女全裸大鬧World Gym踹教練　嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

快訊／台南柳營科工區傳意外　2清潔工吸過量氮氣..高空墜地昏迷

快訊／拉2歲女跳海狠母獨活　涉殺人罪恐勾串證人...檢聲押獲准

追求正妹遭拒...高雄醋男撂5人持安全帽痛K「月老」

行情價1張1千！28歲女狂偷「賤賣周子瑜親筆簽名照」…5張只賣250

下午車禍傍晚就被動私刑拋下貨車後身亡　2男動手遭判刑定讞

百名移工遭剝削月薪領嘸一半　幕後黑手竟是同鄉女狂削2500萬

快訊／新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉　逢甲奪下私校冠軍

台積電跌破600元！他670元進場慌了　股民堅信「不會倒」：快加碼

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

詹皇AD合砍57分仍輸七六人！　哈里斯致勝跳投賞湖人客場首敗

浪浪車禍失足又逢火災　朱孝天喊話「領養者」噴父愛

社會熱門新聞

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／周子瑜住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

周子瑜家中遭竊　62張簽名照全被偷

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

19萬賣6月女嬰給色鄰居抵債　台中貧窮三寶爸媽下場曝

唐吉訶德退燒？　「這時間」門口空蕩蕩

快訊／新北透天厝凌晨大火　男屋主成焦屍

吵架妻拉2歲女跳海　現場心碎畫面曝

更多熱門

相關新聞

砂石車掉「斧頭血滴子」　收割畫面曝

砂石車掉「斧頭血滴子」　收割畫面曝

一名小客車駕駛行駛在國道時，遇到隔壁車道的砂石車疑似未綑綁好貨物，導致一個外觀類似斧頭造型的金屬物掉落，砸中小客車的擋風玻璃。小客車駕駛事後報了警，同時上爆料公社po出驚悚的一瞬間畫面，直稱自己經歷了「絕命終結站」、「離死亡好近」。

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

車禍想和解卻得不到回應

車禍想和解卻得不到回應

北宜公路「設8段區間測速」兩派掀戰

北宜公路「設8段區間測速」兩派掀戰

無照毒駕連環撞4機車　賠350萬換5年緩刑

無照毒駕連環撞4機車　賠350萬換5年緩刑

關鍵字：

法律人權車禍私刑拋下最高法院身亡傷害致死三審

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面