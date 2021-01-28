下午車禍傍晚就被動私刑拋下貨車後身亡　2男動手遭判刑定讞

▲男子車禍又被拋下車，最終不治身亡。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣戴姓男子2017年4月間的某個下午，發生車禍，頭、手都包紮後，返家休養。但沒想到傍晚時竟有一批惡徒闖入家門，強拉受傷的戴男上貨車，將他載到某修車廠，動私刑質問他是否偷竊財物，戴男不下車，還被人抓住雙腳，連拋帶甩地丟下車。戴男最後送醫不治，動私刑的2名男子遭最高法院判刑3年8月定讞。

判決指出，屏東縣潮州鄉蘇姓男子經營汽車保養廠，他在2017年4月間，車廠的財物遭竊，他與黃姓、林姓等多名友人商討後，認為住在附近的戴姓男子，可能就是行竊之人，眾人謀議要將他帶回私刑，之後再送警局法辦。於是由一名友人先打電話到戴男家中，確定戴男在家後，騎機車先到戴男家中監視，其餘眾人再開車去將戴男載回車廠。

戴男雖然在家，但他其實當天下午發生車禍，頭部、手部都已經包紮，身上還留有多處血跡。一夥人趕到戴男家中，不顧戴男身上都是繃帶、傷口，毆打戴男後將他拖上貨車車斗。傍晚6點多，貨車回到車廠，戴男緊抓車斗不願下車，押人的黃姓友人就徒手抓住戴男左腳並將其高舉，使戴男呈現倒立之姿態，並以甩及拋之方式，將戴男從貨車後車斗拋下車，戴男重摔在地，隨即遭其餘人帶至車廠內審問竊盜一事，另外有人報警說抓到竊賊。

警方到場後，發現戴男已有異狀，緊急將他送醫急救，但最後仍在7天後，就因受有右後枕部撕裂傷、腦髓左側凹陷、右側腫脹併腦疝等傷害，不治身亡。檢警逮捕蘇男等4人，依照「重傷害致死」等罪，提起公訴。

一審將蘇男、林男等2人，依照妨害自由罪判刑6月、得易科罰金18萬元，此2人未上訴先行定讞；另外動手的黃男、林男，則被依照「傷害致死罪」，判刑4年。黃、林2人上訴，二審改判各3年8月。全案再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。