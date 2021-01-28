絕命終結站！國道飛斧砸玻璃　13秒影片曝光「駕駛躲死神」

記者黃翊婷／綜合報導

國道版絕命終結站！一名網友在「爆料公社」PO文表示，26日開車行經國道北上107.1公里處，沒想到前方的聯結車突然噴出一把疑似斧頭的東西，加上前後左右都有車，根本無法閃開，只能眼睜睜看著「凶器」砸上前擋風玻璃，幸好人沒受傷。

▲聯結車突然噴飛出一把「長條狀」物品。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

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在這段13秒的影片中，原PO本來好好行駛在中線車道，突然一把「長條狀」的物品從右前方的聯結車噴出，下墜後疑似撞到路面回彈，最後重重砸在車子的前擋風玻璃上，瞬間敲出一個洞和大片蜘蛛網狀裂痕，全程僅3秒鐘。

原PO提到，事發路段是國道北上107.1公里處，當時前後左右都有車，無處閃避，腦海中只閃過兩個念頭「XX一定會被砸到」、「不要緊急剎車，不然會被追撞」，於是緊握方向盤，沒有嚇到慌忙亂轉，眼睜睜看著「凶器」砸壞擋風玻璃，幸好整起事件並未造成任何人員傷亡。

「有報警，當時有3到5秒的過程可以反應。」原PO表示，因為聯結車的車牌很明顯，只是不知道警察經手需要多久時間處理，「經歷了絕命終結站，九死一生，第一次覺得離死亡好近。」

▼▲原PO無處可躲，只好看著愛車被砸。

其他網友看完影片，也紛紛留言表示，「會嚇到閃尿」、「嚇死人，感覺以後上高速公路都會有陰影」、「凶器是把斧頭嗎？看起來很像」、「大貨車噴裝了，是說那是啥？圓鍬？斧頭？」、「還好有玻璃擋著，如果是騎車已經掰了」。

對此，原PO也轉告報案時警方給的建議，遇到類似的狀況可以按喇叭示意駕駛停下，這樣後續找人會比較快速，因為對方或許沒有在資料上留下聯繫電話，大家可以參考一下。

▼車子的擋風玻璃被砸破一個洞。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。