春節「國道好走時段」出爐！這2天國5塞到凌晨　初四北返車流翻倍

▲春節疏運措施。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部預計今年連假國道將湧入大量車流，高速公路局表示，初一到初五車流量將大增，其中南向最大量為初二，車流量約是平時1.6倍；北向最大量為初四，是平時1.8倍；雙向最大量為初三，是平時1.6倍。國5在初三、初四北向路段恐塞到凌晨2、3點。高公局建議，用路人可利用「好走時段」，避免塞在車陣中。

高公局參考近3年春節連假交通量及交通特性，預估較好走的時段，包括2/10到2/14(小年夜到初三)，南向下午13時後之時段；2/14到2/16(初三到初五)，北向上午12時前之時段。

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其中，2/13、2/14(初三、初四)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國5及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解，因此，建議北返民眾可延後至「初五上午時段」出發，避開車流過度集中時段。

▲春節國道車流大增。（圖／ETtoday資料照）

高公局交通管理組科長蔡明哲表示，今年小年夜、除夕流量會增長，不過初一到初五流量增加情形更大，預計南向車流最大量為初二，車流量約是平時1.6倍；北向最大量為初四，是平時1.8倍；雙向最大量為初三，是平時1.6倍。國5在初三、初四北向路段恐塞到凌晨2、3點。

受疫情升溫影響，大眾運輸自2月起禁止飲食，春節高鐵停賣自由座、台鐵限制站票數量，蔡明哲指出，將會針對壅塞路段採取嚴格儀控、開放路肩等疏運措施，預計今年車流量不會創新高，但車流量仍相當大。

高公局副局長吳木富表示，在疫情影響下，大眾運輸搭車人數下降，若大家改使用私人運具，就會導致國道塞車，但如果民眾乾脆不出門，交通量就仍可維持正常，去年春節就是因為出遊的人數較少，因此車流量較預期低，但今年疫情已滿一年，民眾可能較為放鬆而出門，因此仍須密切監控。