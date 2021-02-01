南鯤鯓神偶駕臨與警共舞　佳里警平安祈褔

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里警分局，在疫情險峻之際特別，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，共同為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福佑民過年平安。

佳里警分局為讓市民能安心過好年，將於2月3日22時至2月17日4時止為期15天執行2021年「加強重要節日（春節期間）安全維護工作」，因此特別精心規劃此場特別神聖的宣導活動，透過活潑的神偶加持與警察共同出場宣導別有意義，尤其地點特別選在分局大門口，並由佳里警甘分局長、南鯤鯓代天府陳董事長以及協勤民力陳中隊長等代表拉開春聯，象徵新年新氣象，治安平穩、交通順暢、民眾安心，佳警守護您。

這次宣導活動，因南鯤鯓代天府陳浚鎰董事長居住佳里區，特恭請南鯤鯓代天府李府大千歲、池府二千歲、吳府三千歲、朱府四千歲、范府五千歲及萬善爺神偶，從大北門區走入佳里區警察機關，係一項為警為民創新地方風俗創舉，義助警察推動該有意義的工作。

為結合南鯤鯓代天府諸位千歲留於民間形象，佳里警分局特安排重要幹部引領入場。李府千歲文武雙全，乃五王之首，文彩讓人讚賞，特別由該分局行政組長黃廷引領入場；池王好流水，意即潮起潮落時辰勝算，一利討捕良機，一利出海安全，由該分局保民組長許炳元引領入場符合該民業務屬性；吳府千歲志烈秋霜，嫉惡如仇對地理風水、觀星望斗，非常有研究，因此有了三王好地理的說法與督察組司職警察風紀與教育契合，由該分局督察組長楊宗憲引領入場；朱府千歲公正無私，執法森嚴，事無大小，來廟求籤必應必決，由偵查隊長王啟仁陪同；交通就是防止一件事故發生即挽救二個家庭，而范府千歲，博通經史，精通醫術，時常醫人救世，由交通組曾静欽陪同；萬善爺囝仔公頭戴斗笠騎水牛，一手拿元寶代表招財，由負責婦幼校園以及社區業務組長黃俊憲陪同；南鯤鱒代天府對於安、交通及服務工作，不畏辛勞奉獻與付出的警察弟兄們，熱心支持，使本轄均能維持良好的治安環境，適時給於其精神上鼓勵與認同。

其中值得一提地是，南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰，與佳里民防中隊長陳駿逸兩位名字讀「音」都相同，福緣巧合且都是佳里地區地方人士，為佳里地區增添光彩甚多。

佳里警分局大家長甘炎民同時也感謝董事長陳浚鎰與義警、民防、巡守隊、警友、志工等協勤民力等對於警察治安、交通工作的支持；並鼓勵同仁及長期協勤人員主動、積極，共同參與維護社會治安工作，確保交通安全順暢及提供溫馨便民服務措施,讓民眾能夠過一個快樂的新年。

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