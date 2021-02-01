　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南鯤鯓神偶駕臨與警共舞　佳里警平安祈褔

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里警分局，在疫情險峻之際特別，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，共同為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福佑民過年平安。

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局為讓市民能安心過好年，將於2月3日22時至2月17日4時止為期15天執行2021年「加強重要節日（春節期間）安全維護工作」，因此特別精心規劃此場特別神聖的宣導活動，透過活潑的神偶加持與警察共同出場宣導別有意義，尤其地點特別選在分局大門口，並由佳里警甘分局長、南鯤鯓代天府陳董事長以及協勤民力陳中隊長等代表拉開春聯，象徵新年新氣象，治安平穩、交通順暢、民眾安心，佳警守護您。

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次宣導活動，因南鯤鯓代天府陳浚鎰董事長居住佳里區，特恭請南鯤鯓代天府李府大千歲、池府二千歲、吳府三千歲、朱府四千歲、范府五千歲及萬善爺神偶，從大北門區走入佳里區警察機關，係一項為警為民創新地方風俗創舉，義助警察推動該有意義的工作。

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為結合南鯤鯓代天府諸位千歲留於民間形象，佳里警分局特安排重要幹部引領入場。李府千歲文武雙全，乃五王之首，文彩讓人讚賞，特別由該分局行政組長黃廷引領入場；池王好流水，意即潮起潮落時辰勝算，一利討捕良機，一利出海安全，由該分局保民組長許炳元引領入場符合該民業務屬性；吳府千歲志烈秋霜，嫉惡如仇對地理風水、觀星望斗，非常有研究，因此有了三王好地理的說法與督察組司職警察風紀與教育契合，由該分局督察組長楊宗憲引領入場；朱府千歲公正無私，執法森嚴，事無大小，來廟求籤必應必決，由偵查隊長王啟仁陪同；交通就是防止一件事故發生即挽救二個家庭，而范府千歲，博通經史，精通醫術，時常醫人救世，由交通組曾静欽陪同；萬善爺囝仔公頭戴斗笠騎水牛，一手拿元寶代表招財，由負責婦幼校園以及社區業務組長黃俊憲陪同；南鯤鱒代天府對於安、交通及服務工作，不畏辛勞奉獻與付出的警察弟兄們，熱心支持，使本轄均能維持良好的治安環境，適時給於其精神上鼓勵與認同。

▲台南市警佳里警分局，邀請大北門王爺總廟南鯤鯓代天府五府千歲與萬歲爺等神偶，蒞臨佳里分局，為2021年重要節日三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」加持，祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中值得一提地是，南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰，與佳里民防中隊長陳駿逸兩位名字讀「音」都相同，福緣巧合且都是佳里地區地方人士，為佳里地區增添光彩甚多。

佳里警分局大家長甘炎民同時也感謝董事長陳浚鎰與義警、民防、巡守隊、警友、志工等協勤民力等對於警察治安、交通工作的支持；並鼓勵同仁及長期協勤人員主動、積極，共同參與維護社會治安工作，確保交通安全順暢及提供溫馨便民服務措施,讓民眾能夠過一個快樂的新年。

經典Tiffany銀飾手鍊
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹怒曬尾牙現場照　「竟有人喪心病狂懷疑是假的」
外送正職月收9萬！單親爸曝隱形成本：根本是虛的
情侶雙載男遭水泥車狠輾亡！倖存女遭警嗆：看到大車不閃
保時捷霸停車位挨轟「有錢買車沒錢停？」　管委會：已上鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投入防疫未能見證孩子誕生　蔡英文向化兵群指揮官致歉

挺桃園！　益州化工、19家觀光工廠等企業捐贈防疫物資

南鯤鯓神偶駕臨與警共舞　佳里警平安祈褔

備戰過年人車潮　中市警交大購置「防疫盒」保護大家安全

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周：每天清晨4點就在等

黃偉哲恭請安平開台天后宮「安平媽」護身符　贈送返鄉台南人保平安

桃園電子煙危害防制自治條例　近期公布施行最高可罸5萬

春節前交通大執法　內埔警分局連3天加強7項重大違規取締

疫情緊張...飯店婚宴出現退訂潮　新人改戶外搭篷辦桌

屏東勞檢做B、C型肝炎篩檢　早期發現早期治療

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

投入防疫未能見證孩子誕生　蔡英文向化兵群指揮官致歉

挺桃園！　益州化工、19家觀光工廠等企業捐贈防疫物資

南鯤鯓神偶駕臨與警共舞　佳里警平安祈褔

備戰過年人車潮　中市警交大購置「防疫盒」保護大家安全

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周：每天清晨4點就在等

黃偉哲恭請安平開台天后宮「安平媽」護身符　贈送返鄉台南人保平安

桃園電子煙危害防制自治條例　近期公布施行最高可罸5萬

春節前交通大執法　內埔警分局連3天加強7項重大違規取締

疫情緊張...飯店婚宴出現退訂潮　新人改戶外搭篷辦桌

屏東勞檢做B、C型肝炎篩檢　早期發現早期治療

緬甸政情一次看！翁山蘇姬跌落神壇　執政高官槍指下被捕

味全龍唯一創隊元老黃煚隆　復隊感觸多盼培育出璞玉

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

年收6位數英鎊！她苦拚賺錢竟被誤認獨吞彩金　慘遭家人斷絕往來

和姚元浩有譜了？　王心恬想當2寶媽曝「結婚進度」

兩大因素干擾！北部4都1月移轉量衰退　台中靠北屯撐腰買氣不減

前男友婚禮和新娘「最後抱抱」　新郎微笑逐漸母湯網：看得到痛苦

搶賺過年商機！3C通路推優惠　大電視降價近3萬、電競筆電砍價4千元

台北電玩展成功落幕　主辦方宣佈2021票根可沿用至明年使用

不只矮仔財！北投市場必吃美食還有這3家　80年老店店人氣高

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

地方熱門新聞

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

台南市自駕公車沙崙線2月免費試乘

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

花蓮新社家犬離奇死亡　疑遭投毒 警鎖定1男

孝淵跨年見證台南防疫反應快！

「搶劫！現金、草莓我都要！」防搶演練逼真有趣

台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝

飯店婚宴出現退訂潮　新人改戶外搭篷辦桌

台南安南區民宅傳火警

企業準備30桌桌菜提前為消防人員打氣

台南蜜棗外銷日本突破去年總銷量

桃園復興光華地區崩塌變位加速　水保局邀學者現勘

更多熱門

相關新聞

台南七股里長補選佳警維安

台南七股里長補選佳警維安

台南市佳里警分局因應七股區竹橋里里長補選，特規劃專案勤務配合選監人員，於1月30日上午8時於竹港社區活動中心及竹橋里活動中心舉行投開票作業，直至下午4時開票至4時30分完成開票，順利完成該補選安全勤務活動。

倍潔雅教你求運8招抽金牌　迎財富好運一整年

倍潔雅教你求運8招抽金牌　迎財富好運一整年

施打流感疫苗　安心平安過好年！

施打流感疫苗　安心平安過好年！

台南小客車路口甩尾「一片白煙」　警鎖定將告發

台南小客車路口甩尾「一片白煙」　警鎖定將告發

「南鯤鯓代天府籤詩解密」新書發表

「南鯤鯓代天府籤詩解密」新書發表

關鍵字：

南鯤鯓神偶佳里平安祈褔

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面