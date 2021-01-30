台南七股里長補選　佳警維安防疫不疏漏

▲台南市佳里警分局因應七股區竹橋里里長補選，特規劃專案勤務配合選監人員，順利完成該補選安全勤務活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里警分局因應七股區竹橋里里長補選，特規劃專案勤務配合選監人員，於1月30日上午8時於竹港社區活動中心及竹橋里活動中心舉行投開票作業，直至下午4時開票至4時30分完成開票，順利完成該補選安全勤務活動。

佳里分局補選投票除加強選舉安全維護工作外，對於民眾進入投票處所之防疫措施也協助管制與協助，員警執行安全維護勤務之際，遇行動不便的長者不畏風寒到場投票，亦能熱心提供協助，展現警察親切為民的一面，獲得民眾感謝與好評，也表達警察維護治安辛勞外，更需要協助此次投票防疫協助工作，一位行動不便的老媽媽，也在員警熱心協助下，進出投開票所投下神聖一票，離開時還直呼說「警察先生與大家 辛苦辛苦了～」，讓現場工作人員相當窩心與感動。

佳里警分局長甘炎民表示，此次補選選賢與能相當重要，然遇到時局疫情，「防疫視同作戰」，不論是公眾關心的補選活動，或即將過年期間（110年重要節日）治安維護，警察無論如何都會在打擊犯罪維護治安工作上都會融入防疫作戰元素，為佳里、七股、西港等三區轄内擬定作戰計畫並達成任務，完成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標。

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