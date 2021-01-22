台灣王爺總廟　「南鯤鯓代天府籤詩解密」新書發表

▲台灣王爺總廟「南鯤鯓代天府籤詩解密」新書發表會，與會人士公開籤詩解密專輯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，22日在凌霄寶殿舉辦「南鯤鯓代天府籤詩解密」新書發表會，由董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜主持，中華民俗藝術基金會董事長林明德教授、總編輯黃文博校長、北門區長張明寶及全體董監事到場參與，與會人士都相當稱讚「南鯤鯓代天府籤詩解密」新書的出版問世，場面相當熱絡。

侯賢遜總幹事表示，台灣王爺總廟籤詩，屬於甲子籤一類，向來十分靈驗，為信眾解決不少疑惑，總能安撫人心。2011年，五府千歲指示大年初1抽國運籤，為國家1年運勢把脈，往往符應實際，獲得驗證，因此驚動海內外。羊年國運籤抽出「武則天坐天」籤詩，被認為預言蔡英文當選女總統，總統大選結果出爐，許多人說籤詩果然很準。前年總統蔡英文民調低迷時，60支籤擲不出3聖杯，最後宣告沒國運籤，反觀總統戲劇化高票連任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南鯤鯓代天府籤詩歷經漫長歲月，多次修改，抄寫，或印刷過程校勘疏忽，或文字脫落，因而造成文本的一些差異。廟方有鑑於此，2018年董事會特別委託財團法人中華民俗藝術基金會進行籤詩校勘計畫。

林明德表示，邀請曾永義院士、李豐楙、王國良、徐福全、賴貴三、林明德等6位教授為諮詢委員，分別從宗教、民俗、易學、文學、文獻學等專門領域，提出觀點，細心斟酌。依據甲子籤詩最早的＜觀音佛祖靈感籤詩＞為底本，比對南鯤鯓代天府籤詩，同時參考不同版本的甲子籤，以嚴謹的學術態度，審訂籤詩文本、解曰、依附典故、處事箴言，審慎語譯籤詩，並附上宏觀的籤詩解。整合推出《南鯤鯓代天府籤詩解密》，其中依附典故，每首以3～500字生動活潑的敘述，引領信眾閱讀，體會文本奧妙的旨趣。新書為18開本，全彩印刷；紙張為進口文化用紙（偏黃），具環保意識，其特色是鬆、厚、輕；內文字體大，書型典雅。

陳浚鎰表示，發表推出的《南鯤鯓代天府籤詩解密》精確、經典的籤詩版新書，可作為王爺總廟的「鎮廟之寶」，更可作為2萬6千餘座分靈廟的參考。

陳浚鎰強調，透過《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書發表暨歷年國運籤引起廣泛關注，廟方更進一步的深化計畫是，積極擘劃臺灣寺廟籤詩國際學術研討會，聚集國內外學者（包括台灣、日本、大陸、馬來西亞等16人），共同探討籤詩相關議題，俾使台灣宗教的特殊軟實力—籤詩文化，能發揚光大，為台灣宗教文化提供一個優良範例。

濕敷、乾擦都好用

