【廣編】人手瘋搶10箱？倍潔雅教你求運8招抽金牌　迎財富好運一整年

▲衛生紙品牌「倍潔雅」與「唯潔雅」於新年首次推出開運衛生紙。

圖、文／倍潔雅提供

擺脫過去的不順，盼牛年牛轉好運，衛生紙品牌「倍潔雅」與「唯潔雅」於新年首次推出開運衛生紙，內裝設計8款象徵時來運轉8招，希望將財富好運帶到消費者家中各個環境！

新年限時推出的「財富好運」衛生紙大禮包，自己的運自己救，金融企業看到這樣的榮景，決定超前佈署，全面擺出「業績長紅發發發」盼今年公司號業績再創高峰，過年打麻將牌必擺的「天胡地胡把把胡」縱橫麻將場上絕對讓你胡不停! 好不容易賺進口袋的好運財，拿回家中金庫房少不了的就是「五福臨門迎財神」，有的人則是將閒錢拿來炒股票，這一款「牛市漲停漲不停」替民眾助攻股市一路飆！

在客廳、廚房擺上一包「健康平安就是福」、「吉星高照好運到」祈求處處平安，家庭中有孩子的也將書房擺滿「考運加分幾霸分」幫考生集氣再集氣，要求人際圓滿感情好經營必擺「凡事求圓結好緣」! 「財富好運」大禮包最重要的是，不論放哪包衛生紙都能輕鬆迎得轉運心法，讓過年家家戶戶輕鬆便可求得好運。

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