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投入防疫未能見證孩子誕生　蔡英文向化兵群指揮官致歉

▲蔡總統慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群

▲蔡總統對於龔指揮官因其重大責任，未能與妻子共同見證孩子誕生，表達恭喜與歉意。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文1日抵桃園慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群指出，自去（2020）年開始，不論是武漢包機、寶瓶星號、檢疫所及近日桃園大消毒，陸軍33化兵群始終站在防疫最前線，承擔防疫消毒的重責大任，共同為防疫努力打拚。對於第六軍團33化兵群龔指揮官因其重大責任，未能與妻子共同見證孩子誕生，對此她也表達恭喜與歉意。▲蔡總統慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群

▲▼總統蔡英文抵桃園慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群。(圖／市府提供)▲蔡總統慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群

蔡總統指出，國家有賴防疫同仁的守護，台灣方能國泰民安，而桃園是國境的第一線，在防疫同仁的把關下，國人才能安心過生活。疫情當前，感謝所有防疫同仁的付出，期盼眾人攜手努力做好防疫工作，守住國境最前線，為台灣人民的平安幸福共同努力。▲蔡總統慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群

▲陸軍33化兵群投入防疫。(圖／市府提供)

環保局長呂理德表示，近期針對確診者足跡處，市府與陸軍第六軍團33化兵群通力合作，自1月21日至2月2日期間持續消毒，總計出動1,148人次，仔細消毒確診者足跡周邊155個里的範圍。而國防部也全力支援防疫工作，新冠肺炎爆發後，已派遣兵力2,043人次，執行專案消毒及預防性消毒工作，協助桃園醫院病患轉院消毒作業，並陸續支援八德、蘆竹、中壢、龜山區等4區30個里地區消毒作業，共計派遣兵力302人次。

今明2日則針對桃園區東門里等36個里實施地區消毒，確保民眾健康及遏止疫情擴散。包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員余信憲、黃家齊、蔡永芳、簡智翔、陸軍第六軍團33化學兵群上校指揮官龔龍峰、市府環保局長呂理德、衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、桃園區長陳玉明、環境清潔稽查大隊長羅文林、前立法委員黃適卓、彭紹瑾、鄭寶清等均一同出席慰勉。

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