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防疫行春　南瀛綠都心、永康公園粉墨登場「夯」

▲台南新營區南瀛綠都心公園、溪南永康區永康公園，這2處大型公園歡迎市民或返鄉遊子來走春。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區南瀛綠都心公園、溪南永康區永康公園，這2處大型公園歡迎市民或返鄉遊子來走春。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球COVID-19新冠肺炎疫情影響下，自2月10日至16日有7天連續假期的春節行春何處去？台南市政府兼顧防疫與民眾的年節遊憩，工務局選定溪北新營區南瀛綠都心公園與溪南永康區永康公園，這2處大型公園歡迎市民或返鄉遊子來走春。

2個公園分別以「舞動精靈」及「四葉草」為主題，設計充滿希望的喜慶意象綠美化妝點公園；另外，近期開闢完全大自然風貌的中西區大涼與北區長興兩座生態公園，都可提供民眾一個春節戶外賞花、休閒的好去處。

永康公園以「舞動精靈」為春節妝點的主題意象，於公園入口廣場設置繽紛的草花妝點入口景觀；中央廣場區則採用不同色系的草花植栽，透過五彩花海營造迎春喜氣的年節氛圍，並結合亮麗的五彩人型立牌，供大家在花卉迷宮裡尋找雀躍、跳動的可愛小精靈，使民眾感受戶外的清新自然，作為迎接2021的開場白，打開充滿希望的新年。

▲台南新營區南瀛綠都心公園、溪南永康區永康公園，這2處大型公園歡迎市民或返鄉遊子來走春。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

新營區南瀛綠都心公園則以「四葉草」為設計主軸，於綠都心公園中央草坪設置四顆愛心組成花語為幸福的「四葉草」，打造春意盎然、希望幸福的氣息；並透過心型立體花壇及可愛的造型小牛，讓人們在花海中穿梭、打卡，在基地內找尋真正屬於幸福及幸運的「四葉草」。另外，今年南瀛綠都心花藝創作展，以「日光浴」為主題，讓新春時節的南瀛綠都心公園大草坪上，有織網的湖、可躺臥的超大木平台、有創意的樹、有微型的山，微縮了大台南的地景意象，配合大草坪四頁草愛心的意念，代表台南處處充滿愛心。非常適合闔家享受台南冬季日光浴、振奮與溫暖心緒的漫遊場域。

台南市工務局歡迎市民、朋友相約台南市行春賞花趣，一同迎新春、過好年，一掃疫情陰霾。

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