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台南海安商圈民眾檢舉未執行防疫　市府將開罰3千元至1萬5千元罰鍰

▲台南市政府表示，民眾檢舉海安商圈部分遊客未配戴口罩、保持社交距離，市府30日稽查屬實，市府將檢具相關證據移請衛生局依法裁罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市政府表示，民眾檢舉海安商圈部分遊客未配戴口罩、保持社交距離，市府30日稽查屬實，市府將檢具相關證據移請衛生局依法裁罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府表示，民眾檢舉海安商圈部分遊客未配戴口罩、保持社交距離，市府30日稽查海安商圈確認業者防疫措施，確實未依照提交衛生局審查之防疫計畫執行相關防疫作業，市府將檢具相關證據移請衛生局依法裁罰。

市府指出，海安商圈包含在高感染傳播風險場域，不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人之商圈，落實管制遊客保持社交距離與配戴口罩，市府本於權責單位舉證相關證據後，將移送衛生局處分，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲台南市政府表示，民眾檢舉海安商圈部分遊客未配戴口罩、保持社交距離，市府30日稽查屬實，市府將檢具相關證據移請衛生局依法裁罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲呼籲民眾，進入中央流行疫情指揮中心之秋冬防疫專案指定「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所及參加人數眾多、不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人，可能傳播嚴重特殊傳染性肺炎之室內外活動之大型集會，為高感染傳播風險場域，係指不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人，可能傳播嚴重特殊傳染性肺炎之室內場所，民眾應配戴口罩；另外人數眾多、不易保持社交距離且近距離接觸不特定人士之大型活動，經市府活動公告後，民眾也應配戴口罩。民眾在指定場所未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者或業者未依防疫計畫執行相關防疫措施，台南市各局處人員將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

衛生局局長許以霖提醒國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；提醒民眾落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案，民眾於享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，進入公告指定場所應佩戴口罩。

民眾在維持個人防疫措施（勤洗手、佩戴口罩）的情況下，可以放心參與各項集會活動；民眾外出至餐廳或攤販用餐時，盡量挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食，飲食時請勿交談。疫情期間請市民務必配合政府各項防疫措施，如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥衛生局防疫專線06-2880180諮詢。

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