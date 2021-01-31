罷捷遊行升級車隊「貪食龍」　一柱擎天姐現身：罷掉讓妳當「藝」員！

記者洪靖宜、黃子倩／高雄報導

罷免市議員黃捷案將於2月6日登場！選前黃金周，高雄市議員黃捷把握時間掃街，鳳山清捷隊則是辦理大遊行，號召支持者騎車或開車上街遊行，要讓貪食蛇車隊升級為貪食「龍」，罷捷團體宣稱現場超過數千人，現場車潮看不到尾端氣勢相當驚人，現場不少藍營民代，除罷捷領銜人劉辰芳外，連「一柱擎天姐」也騎著機車到場力挺。



▲罷捷大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）





▲罷捷大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

把握選前黃金周，鳳山清捷隊舉辦第二次罷捷大遊行，發言人徐尚賢表示，整趟遊行約20公里，人數預估有數千人，此次遊行是機車加汽車繞行，預計16時出發，19時回到原點，包含國民黨鳳山區市議員、高雄市黨部副主委曹桓榮、立委吳怡玎等人都到場聲援支持，一整條路機車聚集，看不到尾端，相當有氣勢。

▲罷捷領銜人劉辰芳 。（圖／記者洪靖宜攝）

前一天在罷免說明會只講了不到6分鐘就離席的罷捷領銜人劉辰芳也現身，她表示自己體力不好，說明會前就先吐過一次，強忍不適後經過一次發言後才真的撐不下去，睡了一天後體力已經恢復，但沒辦法騎車只能在戰車上與大家一起參加遊行。

▲「一柱擎天姐」 。（圖／記者洪靖宜攝）

就連先前被黃捷喊提告的「一柱擎天姐」也騎著機車到場，她說：「我覺得她沒做事，身為市議員應為市民爭取事情幫地方做事，但黃捷你到底做了什麼？表決萊豬還落跑，沒有顧市民健康，最無法認同她提倡同性戀，把市民健康放哪？我一定要把你罷免掉，讓你當『藝』員，支持妳往演藝圈發展。」

時間對我們來說完全沒用！