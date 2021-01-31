鍾小平揭蔡英文戰略　把黃捷當工具人和馬奇諾防線…為保陳柏惟

▲黃捷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票。總統蔡英文也以黨主席身分要求黨員阻止黃捷被罷免。對此，無黨籍台北市議員鍾小平指出，蔡英文挺黃捷，是為了保住被點名罷免的基進黨台中市立委陳柏惟。

鍾小平30日在政論節目《驚爆新聞線》表示，蔡英文把黃捷當工具人，黃捷不能再被罷掉，而黃捷和王浩宇不一樣，黃捷人緣好，王浩宇在政治上人神共憤，王浩宇被罷免，除了國民黨，時代力量和民眾黨都呼籲罷免，重要的是，若王浩宇沒被罷掉，就變成神，同選區的議員沒得選，因此，議員的樁腳為了主子動員，所有力量全部灌出來。

鍾小平指出，罷掉黃捷不容易，蔡英文有大戰略，把黃捷當工具人，要保陳柏惟，誰要動陳柏惟？那個人叫顏寬恒，「罷立委比罷議員樂趣大多」，而且罷黃捷的主軸是韓粉的憤怒，若罷掉吳思瑤或陳柏惟，主軸就不是藍綠對決還加萊豬的事，有中間選民，危險度和關注度都大多了。

鍾小平提到，政治大戰略就是，黃捷保護後續被點名罷免的立委，「蔡英文的馬奇諾防線，黃捷是個大大的工具人」，因此，黃捷從低調到高調到正面對決，因為鳳山綠大於藍，中壢藍大於綠，罷免的難度不同，黃捷被罷掉的可能性很低，若雙方動員，投票率到40%、50%，可能差1萬多票。

至於對國民黨的影響，鍾小平認為，若韓國瑜要選黨主席的話，王浩宇被罷掉，對韓國瑜復出的起身炮是好的，而延續力道是不是黃捷？有中斷的可能，其中也存在國民黨的路線和黨主席勝負問題，「路線就是，韓國瑜上來就是深藍，跟老共相對友善，而朱立倫上來的話，那就是比較親美」，而親美的話，比較有能力去對抗民進黨，只要親中就選一萬次輸一萬次，對國民黨是路線方向定調，就是朱立倫還是韓國瑜，這才是大的戰略。

對於鍾小平說的「蔡英文大戰略」，現場來賓、民進黨新北市議員何博文則表示，「我覺得他是多想」，政治的事情很多時候，特別是選舉或罷免，有時候是一碼歸一碼，最重要的兩個要素，一個人，一個是選區，王浩宇的選區中壢深藍很多，再加上人的因素，王浩宇的個性比較容易去凸顯自己，也因為細節得罪一些人，因此在罷免過程中，冷處理是對的，只是結果讓民進黨比較訝異一點。

何博文說，黃捷一開始就選擇直球對決，且選民結構不像中壢懸殊這麼大，所以選擇直球對決，把支持群眾催出來，這是對的，面對不同的情勢，要有不同的作戰方略，並非鍾小平所謂的蔡英文大戰略要保護陳柏惟，「你實在是想像力太豐富」。