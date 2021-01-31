人潮消退！　鄭文燦視察大江：相信做好防疫措施買氣會回籠

▲鄭文燦視察大江防疫措施。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦31日由中壢大江購物中心董事長江國裕陪同，視察該中心防疫措施表示，部桃事件發生之後，中央流行疫情指揮中心第一波公布足跡包括大江購物中心，大江在第一時間做好很多防疫對策，相信買氣會逐漸回籠，消費者安心消費沒煩惱。

▲鄭文燦視察大江防疫措施。(圖／記者楊淑媛攝)

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦也表示，總統蔡英文也相當關心桃園疫情的民生狀況，因為受到部桃確診個案足跡影響，桃園商圈、市場及市民生活多少受到影響，但桃園防疫團隊非常用心，相信只要大家齊心落實防疫政策，人潮消退只是暫時現象。而防疫要嚴謹、果決且同心，現在疫情還沒有結束，中央和地方防疫團隊仍需兢兢業業、戒慎恐懼，努力做好每個防疫環節，共同守下這場防疫戰爭。

▲大江客用電梯、手扶梯扶手帶、扶手欄杆等重點設施，每2小時以漂白水消毒1次。(圖／記者楊淑媛攝)



大江購物中心落實多項防疫措施，包括：顧客、全體工作同仁及外包廠商送貨皆須佩戴口罩、體溫監測及酒精手部消毒後才可進入商場；1樓服務台以連結會員資料方式，採實名制租借商場嬰兒車及輪椅等服務，租借前後也以酒精消毒租借設備；美妝專櫃人員全程佩戴口罩，並取消試用服務；客用電梯、手扶梯扶手帶、扶手欄杆等重點設施，每2小時以漂白水消毒1次。

▲假日熱鬧的大江，受疫災波及人潮消退。(圖／記者楊淑媛攝)

另外，美食街共食區公共餐桌也實施分座制度，保持社交安全距離；餐廳炸物則改提供食物樣本，採取現點現炸，減少食物暴露時間，也規劃排隊訂取餐動線，並於地面標示安全社交距離等，保障消費購物及用餐安全。

▲受疫災波及人潮消退，假日大江外的道路兩旁，相當冷清。(圖／記者楊淑媛攝)

不過，過去只要逢假日或年節，來逛購物中心的民眾，不僅停滿大江好幾層的停車場，甚至週邊道路兩旁也停滿車輛達數公里，現因桃園中壢出現第二家醫院發生候診間感染事件，使逛中壢大江的人潮消退！

・熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元 徹底拯救痘痘肌