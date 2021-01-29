「我桃園，我驕傲！」　鄭文燦臉書發文：病毒不會區分你是哪裡人

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）



記者邱茀濱／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發醫護群聚感染事件，一度讓桃園人被貼上標籤。不過，桃園市長鄭文燦今（29）日發文強調，桃園收治確診病例佔全國超過四分之一，且照顧確診病患的人都是桃園人，最後附上手寫紙條「我桃園，我驕傲！」

鄭文燦在臉書提到，桃園是台灣的第一站，飛機落地後只要有症狀、需隔離旅客，必須直接送往桃園責任醫院與鄰近集中檢疫所，當下也不會問對方是哪裡人，只有把「健康」與「國人安全」擺為首重，因此桃園收治確診病例佔全國超過1/4，集中檢疫所使用率也是全國最高。

他認為，桃園的醫護人員、防疫同仁負擔相當重，而且非常辛苦，畢竟「雖然送往桃園責任醫院的病人不一定居住在桃園，但照顧他們的人都是桃園人。」

▲桃園市長鄭文燦的手寫紙條「我桃園，我驕傲」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）



鄭文燦稱，這段時間市府各單位紛紛挺身而出，包括衛生局夥伴燈火通明做疫調，與警政系統挑燈夜戰，為了第一時間完成軌跡追蹤；消防局協助執行醫療後送勤務，共出動484車次、送醫493人，並載到確診通報137人，而環保局夥伴穿上防護衣，挺身前線執行消毒3,325人次、消毒點次7,158點次，皆為歷年之最。

鄭文燦說，除了第一線醫護人員，同樣在前線的後勤同仁更不能忘記給予支持，不管是醫院的清潔人員、行政人員等，每位都是關鍵的齒輪，沒有他們的付出，整個醫療體系就無法繼續順利運轉，「這些夥伴都是我們的家人，請大家跟我們站在一起。」

至於最近少數將桃園標籤化的聲音，鄭文燦則強調，其實過去一年的經驗告訴大家，面對疫情挑戰更需要全國上下、不分中央地方、不分黨派，互相扶持、互相體諒，更不應該貼標籤，因為病毒不會區分你是哪裡人，台灣社會更不應該區分你是哪裡人，「唯有團結齊心，才能共同對抗病毒，我以身為桃園人為榮！」

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