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台南挺桃園　支援防疫物資及協助環境消毒

▲台南挺桃園，支援防疫物資及協助環境消毒。（圖／市府提供）

▲鄭文燦市長感謝台南挺桃園。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台南市長黃偉哲29日抵桃園，捐贈2,000件防護衣、5,000瓶600ml漂白水、1,000瓶隨身殺菌噴霧等防疫物資給桃園市政府，由市長鄭文燦代表接受；另外，還特別出動2部砲霧塔消毒車，可大範圍噴灑消毒藥劑，及由台南市政府環保局清潔隊長吳耀州所帶領的7名隊員，與桃園市防疫消毒大隊隊員混合編組共同執行消毒工作。

▲台南挺桃園，支援防疫物資及協助環境消毒。（圖／市府提供）

▲台南市長黃偉哲(右)表示，挺桃園就是挺醫護、挺台灣。（圖／市府提供）

台南市長黃偉哲表示，台灣就這麼小，各縣市應是一方有難、八方聲援，況且桃園不是有難，而是幫台灣守住防疫第一線。桃園是國門之都，收治許多新冠肺炎確診患者，其中也包含設籍台南等其他縣市的同胞，台南願意支援桃園防疫所需的物資、設備及人力，挺桃園就是挺醫護、挺台灣，台南與桃園同在。

▲台南挺桃園，支援防疫物資及協助環境消毒。（圖／市府提供）

▲▼ 台南市政府環保局清潔隊長吳耀州所帶領的7名隊員，與桃園市防疫消毒大隊隊員混合編組共同執行消毒工作。（圖／市府提供）

▲台南挺桃園，支援防疫物資及協助環境消毒。（圖／市府提供）

鄭文燦市長指出，桃園持續進行全市大消毒，第一輪針對確診者疫調足跡優先加強消毒，包含南門市場及大湳市場等公共場所已完成多次消毒，請市民朋友安心；第二輪則針對人潮密集場所每周消毒1次，並希望每個社區包含巷弄都能徹底完成環境清消，讓防疫沒有死角。

▲台南挺桃園，支援防疫物資及協助環境消毒。（圖／市府提供）

▲台南出動2部砲霧塔消毒車，可大範圍噴灑消毒藥劑。（圖／市府提供）

包括台南市長黃偉哲、台南市政府環保局長謝世傑、衛生局長許以霖、桃園市政府環保局長呂理德、副局長陳增祥、江育德、衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、秘書處長顏子傑、人事處長黃新雛、桃園區長陳玉明、環境清潔稽查大隊長羅文林等均一同出席活動。

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