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屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲屁妹發IG自述症狀。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

部桃醫院疫情爆發後，許多人難免憂心忡忡，畢竟現在學生放寒假，又要過年放春假，如果這時候有防疫破口，恐怕一發不可收拾。就有一名男網友發現，社群網站IG上有妹子發動態，說自己患上新冠肺炎，有過敏、發燒等症狀，還沒戴口罩出門去找朋友，引爆網友一片罵聲「有人通報了嗎？拜託ㄛ！」

一名男網友31日匿名在《Dcard》貼文「屁妹想紅想到腦子破洞」，文中貼出2張截圖率先開砲「雖然不知道是不是真的，但發這種無腦限時，意義在哪？很驕傲嗎？」從照片中可以看到，該位屁妹在instagram發了限時動態，一張是和女性朋友的合照，上面寫說自己都得新冠肺炎了，還去找朋友；另一篇則是自述有「過敏+發燒+打噴嚏」症狀，直呼「呃……很煩」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲屁妹自稱得新冠肺炎。（圖／翻攝自Dcard）

屁妹以自嘲口吻說自己得了新冠肺炎，但照片中不僅沒有戴口罩，還跑出門去找朋友，而且友人彷彿也沒有口罩，雖然不清楚IG妹是否真的得了新冠肺炎，但畢竟時機點敏感，就算是隨口說說也相當不應該。

網友於是忍不住群起撻伐，「超可怕的，如果是開玩笑也太過分，這很嚴重的」、「又一個去法院去醫院去休息站去國道都要打卡的瞎妹」、「現在疫情這麼緊張，如果是真的，真的防疫Puma欸」、「第二篇限時很清楚的告知有症狀，有症狀就是要自主健康管理啊？不戴口罩還去嗨？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友發現，屁妹似乎還是高中生。（圖／翻攝自Dcard）

還有人直接通報1922，希望阻止這種類似的行為，也反酸「呵呵，已通報。增加我們醫護人員工作量，欠檢舉」、「先通報了啊！」《ETtoday新聞雲》截稿前實際找到該帳號，發現相關限時動態似乎已刪除、或超過時效性，其他貼文則是沒有提及有生病或不舒服等狀況。

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