頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做「穿脫SOP自保」　洗手只排第三

▲臉頰、皮膚、頭髮、四肢、在外的衣著等，會把戶外接觸到的飛沫或髒空氣吸附在上面。（圖／記者周宸亘攝）

文／招名威教授 毒理威廉

對抗病毒，只維持室內乾淨和居家衣物不外出，足夠嗎？在確診之前，我們真的不知道誰帶病毒誰沒有，像今天公布的案908就是一例... 所以，除了戴口罩防飛沫之外，養成良好的防疫習慣也是一個必要的環節。

每天，儘管時間長短不一，我們的臉頰、皮膚、毛細孔、頭髮、四肢、在外的衣著等，通通就像是一個磁鐵一樣，會把戶外接觸到的飛沫或髒空氣吸附在上面，返家時，一併帶入家門污染室內環境。為了減少外在毒物持續汙染居家環境，以下三步驟是我們一進家門立馬就要做的事，而且順序還不能錯唷！

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第一步、開啟空氣清淨機

切記，空氣清淨機的擺放位置很重要，雖然網路上很多人說「擺放位置依不同廠牌出風口的設計而定」，但以威廉的經驗，你用哪一種設計的清淨機其實差異倒也不是太大，但前提是「必須要有效」。

首先，清淨機一定要靠牆，而且清淨機排氣孔正上方不能有阻礙物，需直對天花板。清淨機的擺放位置必須要臨近汙染源頭，譬如門口、窗戶或是廚房內。而且對應的坪數一定要足夠，不然清淨機會一直不斷的過濾，但因效能不足，濾了半天都只是濾心酸的，而且還很浪費電。

至於空氣清淨機是否要全天 24 小時都開著呢？目前線上的清淨機均配備有自動化控制系統，室內空氣品質若淨化到一定程度之後就會自動轉低功耗的模式，耗電其實不多。但若真的要是「極省電」的狀況下，有人在家才開也是可以的，反正從外面回來，也不差多吸這幾個小時骯髒的空氣。

▲市售空氣清淨機有許多不同型號、廠牌，重點是要能夠靠牆擺在對的位置。（圖／記者許展溢攝）

第二步、換下外出衣物

身上穿的衣服與褲子擁有最大的表面積來包覆我們的身體，前前後後，從上到下全部都是，但整天暴露在骯髒的空氣下，可想而知身上的衣著一定黏附了為數不少的外在髒污。所以，回家開啟清淨機之後，「站在空氣清淨機可過濾的範圍內」將衣物脫下，順便拍抖掉可能吸附在衣服上的灰塵PM2.5。

換掉的衣物切記不要隨手亂丟，除了丟進洗衣機之外，有些衣服其實可以穿個好幾次，所以要如何收納這些「穿過卻還不想洗的衣服」就變成至關重要了！這些衣物首要條件就是一定要集中管理，把它們放在專用的收納空間裡，而且這個空間一定要是一個「看得到」的地方。

如此一來，才會不斷的提醒自己「記得」要在一定的時間內再去穿它，並確保這些非乾淨的衣物可以在較短的時間內拿去清洗。

第三步、洗頭、洗臉、洗四肢

用髒的手開空氣清淨機後，再換衣服，這時候就只剩下頭、臉跟四肢是曾經接觸過外面空氣的部分。若可以了話，臉跟四肢先清洗，這樣就可以把大部分的髒污先去除掉，讓我們皮膚上的毛細孔不至於被堵塞，也就不會這麼容易生粉刺或長痘痘了。但在睡覺前我還是會建議大家去洗個頭，除非，你能接受裝滿髒汙的頭髮在枕頭上滾來滾去？

最後，因應疫情嚴重，在確診前，我們真的不知道誰有病毒誰沒有，好好保護自己才是防疫關鍵！