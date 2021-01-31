　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做「穿脫SOP自保」　洗手只排第三

▲▼LG Puricare™口罩型空氣清淨機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲臉頰、皮膚、頭髮、四肢、在外的衣著等，會把戶外接觸到的飛沫或髒空氣吸附在上面。（圖／記者周宸亘攝）

文／招名威教授 毒理威廉

對抗病毒，只維持室內乾淨和居家衣物不外出，足夠嗎？在確診之前，我們真的不知道誰帶病毒誰沒有，像今天公布的案908就是一例... 所以，除了戴口罩防飛沫之外，養成良好的防疫習慣也是一個必要的環節。

每天，儘管時間長短不一，我們的臉頰、皮膚、毛細孔、頭髮、四肢、在外的衣著等，通通就像是一個磁鐵一樣，會把戶外接觸到的飛沫或髒空氣吸附在上面，返家時，一併帶入家門污染室內環境。為了減少外在毒物持續汙染居家環境，以下三步驟是我們一進家門立馬就要做的事，而且順序還不能錯唷！

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一步、開啟空氣清淨機

切記，空氣清淨機的擺放位置很重要，雖然網路上很多人說「擺放位置依不同廠牌出風口的設計而定」，但以威廉的經驗，你用哪一種設計的清淨機其實差異倒也不是太大，但前提是「必須要有效」。

首先，清淨機一定要靠牆，而且清淨機排氣孔正上方不能有阻礙物，需直對天花板。清淨機的擺放位置必須要臨近汙染源頭，譬如門口、窗戶或是廚房內。而且對應的坪數一定要足夠，不然清淨機會一直不斷的過濾，但因效能不足，濾了半天都只是濾心酸的，而且還很浪費電。

至於空氣清淨機是否要全天 24 小時都開著呢？目前線上的清淨機均配備有自動化控制系統，室內空氣品質若淨化到一定程度之後就會自動轉低功耗的模式，耗電其實不多。但若真的要是「極省電」的狀況下，有人在家才開也是可以的，反正從外面回來，也不差多吸這幾個小時骯髒的空氣。

▲▼消保處首度公布抽測10件「市售空氣清淨機」。（圖／記者許展溢攝）

▲市售空氣清淨機有許多不同型號、廠牌，重點是要能夠靠牆擺在對的位置。（圖／記者許展溢攝）

第二步、換下外出衣物

身上穿的衣服與褲子擁有最大的表面積來包覆我們的身體，前前後後，從上到下全部都是，但整天暴露在骯髒的空氣下，可想而知身上的衣著一定黏附了為數不少的外在髒污。所以，回家開啟清淨機之後，「站在空氣清淨機可過濾的範圍內」將衣物脫下，順便拍抖掉可能吸附在衣服上的灰塵PM2.5。

換掉的衣物切記不要隨手亂丟，除了丟進洗衣機之外，有些衣服其實可以穿個好幾次，所以要如何收納這些「穿過卻還不想洗的衣服」就變成至關重要了！這些衣物首要條件就是一定要集中管理，把它們放在專用的收納空間裡，而且這個空間一定要是一個「看得到」的地方。

如此一來，才會不斷的提醒自己「記得」要在一定的時間內再去穿它，並確保這些非乾淨的衣物可以在較短的時間內拿去清洗。

第三步、洗頭、洗臉、洗四肢

用髒的手開空氣清淨機後，再換衣服，這時候就只剩下頭、臉跟四肢是曾經接觸過外面空氣的部分。若可以了話，臉跟四肢先清洗，這樣就可以把大部分的髒污先去除掉，讓我們皮膚上的毛細孔不至於被堵塞，也就不會這麼容易生粉刺或長痘痘了。但在睡覺前我還是會建議大家去洗個頭，除非，你能接受裝滿髒汙的頭髮在枕頭上滾來滾去？

最後，因應疫情嚴重，在確診前，我們真的不知道誰有病毒誰沒有，好好保護自己才是防疫關鍵！

ET快訊
又有新一波冷空氣來襲！時間點出爐
王祖賢慶生曬近照！對比22歲「零P圖嫩臉」網跪了
超純樸「一碗南部神麵」北漂哥想哭　意外爆北部人共鳴
快訊／吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委　投票率 12.6

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

下周又有新一波冷空氣來襲　北部、東北部轉濕涼「高溫掉8°C」

屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做「穿脫SOP自保」　洗手只排第三

高鐵大學生優惠3/22起有變革　2狀況搭車要多帶「在學證明」正本

已婚主管曖昧匯1萬！網抓包夜景照「情侶去的」　OL嚇：有2小孩了

人潮消退！　鄭文燦視察大江：相信做好防疫措施買氣會回籠

超純樸「一碗南部神麵」北漂哥想哭了！意外爆共鳴：新北人也喊讚

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

下周又有新一波冷空氣來襲　北部、東北部轉濕涼「高溫掉8°C」

屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做「穿脫SOP自保」　洗手只排第三

高鐵大學生優惠3/22起有變革　2狀況搭車要多帶「在學證明」正本

已婚主管曖昧匯1萬！網抓包夜景照「情侶去的」　OL嚇：有2小孩了

人潮消退！　鄭文燦視察大江：相信做好防疫措施買氣會回籠

超純樸「一碗南部神麵」北漂哥想哭了！意外爆共鳴：新北人也喊讚

自然50 美麗無齡／敷面膜「4大NG行為」小心反爛臉！

「全球最高狗」大丹佛萊迪8歲半過世　金氏紀錄總編憶：溫柔巨人

高雄林園出現玉米大盜！他前後偷8次...還當過調解委員

韓國狂賣百萬杯！貢茶「草莓紅茶拿鐵」登台了　還喝得到鹹甜奶蓋

香港中聯辦：英國操弄BNO　想把大批香港人變「二等公民」

呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令...COVAX疫苗傳捷報

擦棒球開刀錯過總冠軍　獅捕郭峻偉笑言：許基宏欠咖啡

案908曾去九份老街、阿妹茶樓　新北：30日已全面消毒

橘貓剃完毛「身體秘密」全露餡！　大叔坐姿眼無神：沒臉見人了QQ

別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

曾去九份阿妹茶樓、大溪老街　案908詳細足跡曝光！

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

外送員1句話…驚覺吃到「幽靈店家」　在地人起底

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

聯新醫院發文2hrs急刪！6點聲明這裡可找到

4人巴西返台「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區

再建議公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期

案907無人協辦後事　陳時中：部桃支援

被指是平鎮某醫院　聯新醫院6點回應了

更多熱門

相關新聞

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

部桃醫院疫情爆發後，許多人難免憂心忡忡，畢竟現在學生放寒假，又要過年放春假，如果這時候有防疫破口，恐怕一發不可收拾。就有一名男網友發現，社群網站IG上有妹子發動態，說自己患上新冠肺炎，有過敏、發燒等症狀，還沒戴口罩出門去找朋友，引爆網友一片罵聲「有人通報了嗎？拜託ㄛ！」

陸春運超冷清　前3天載運人次大減75%

陸春運超冷清　前3天載運人次大減75%

德開始採購2022年疫苗！官員：先拿到手再說

德開始採購2022年疫苗！官員：先拿到手再說

游淑慧轟陳時中：變調統一資訊發布之權　行隱匿粉飾疫情之圖

游淑慧轟陳時中：變調統一資訊發布之權　行隱匿粉飾疫情之圖

染疫孕婦「透過胎盤」傳抗體給嬰兒

染疫孕婦「透過胎盤」傳抗體給嬰兒

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面