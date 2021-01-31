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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼　嗆爆崩潰黑粉：有本事叫總統看你啊

▲▼館長PO出蔡英文親自探訪的照片。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長在直播中曝光與總統蔡英文見面談了些什麼。（圖／翻攝自飆捍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢29日下午在臉書PO出與總統蔡英文見面的合照，讓許多網友相當好奇，館長與蔡英文見面，到底聊了什麼，在30日晚間的直播中，他也曝光了與總統談話的重點，同時也嘲笑討厭他的黑粉，居然連這樣也要崩潰，「有本事叫總統去看你啊」。

館長表示，上次與總統見面是2019年5月，已經1年7個月沒見過總統本人，但是當天來訪的時間很短，大約只有半小時的時間而已，「你（黑粉）也能崩潰成這樣」。

館長說，來半個小時其實也聊不到什麼，一來就先關心他的傷勢，他也跟總統提到，幫忙抓到兇手，讓社會大眾知道事件背後的真相，並且重視司法改革與槍枝氾濫、黑幫犯罪刑責卻不重的問題，過程中身邊總統身邊的幕僚都協助記錄。

▲▼館長嗆爆崩潰的黑粉，「有本事叫總統看你啊」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長表示，當天與總統見面只有30分鐘，其實也談不到太多東西。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長強調，當天真的沒時間，所以上述那些事情還沒講完，總統就要離開去其他的行程，想多聊也無法多聊，離開前還跟場館內的員工合照，所以真正談話的時間，其實也不多。

館長話鋒一轉提到黑粉，包括蔡英文、侯友宜、柯文哲、黃國昌等人，在他中槍受傷之後，都有來看過他，等同於檯面上四大黨民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量都有人關切，「我也不知道你們在崩潰什麼，所以他們都不能來看？你罵誰都不對啊！」

▲▼館長嗆爆崩潰的黑粉，「有本事叫總統看你啊」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長嗆爆崩潰的黑粉，「有本事叫總統看你啊」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長在直播中當場嗆爆黑粉，「我對國家的付出，超過你的想像，有本事叫總統去看你啊，不然你叫侯友宜去看你嘛，你叫柯文哲去看你嘛，你叫陳其邁關心你嘛，你叫賴清德打電話給你嘛，你沒辦法嘛，你當然崩潰，你們崩潰我當然很爽啊」、「人家為什麼來看我，四個字『關你屁事』，總統要看誰你在做決定的嗎？」

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