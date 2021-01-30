國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？　國防部提4點澄清

▲潛艦國造廠區動土典禮。（資料照／記者林銘翰攝）



記者陶本和／台北報導

針對外界質疑國防產業發展條例配套子法，讓國內廠商看得到卻吃不到，也欠缺系統整合。對此，國防部30日提出4點澄清，強調在廠商評鑑時，有一定的標準，廠商後續參與軍品採購招標時，均會依政府採購法規定，並以最有利標決標，不會發生國外代理商直接運用國外設備，讓國內廠商無法得標等情形。

《國防產業發展條例》去年經立法院三讀，國防部擬定的配套7個子法細部規範，將於今年6月1日正式公告實施；不過，近期被質疑，只讓國內廠商看得到卻吃不到，配套法令也欠缺系統整合，而獎勵金與研發費更有落差，導致國防產業廠商財務風險較大。

對此，國防部表示，「國防產業發展條例」及8項配套法規，主要係扶植依我國法律設立之國內法人、機構或團體，於符合安全查核條件下，依其專長領域實施甲、乙、丙級分級評鑑後，均可爭取參與軍品研發、產製及維修之機會。

另外，國防部指出，對廠商評鑑時，均將國內系統開發實績、科技水準、資金規模、廠房設備等實際產能，納為評鑑要項，同時廠商後續參與軍品採購招標時，均依「政府採購法」規定，由國防採購室將國製產值比例、廠商級別加分、合理成本分析等，優先納入評選配分基準，並以最有利標決標原則辦理，故不會發生找國外代理商直接運用國外設備，致國內具產能廠商無法得標之情形。

國防部進一步表示，本條例規劃之一等、二等及三等軍品，均包括研發、產製及維修等需求，若屬「研發建案」，均依國軍「軍事投資建案作業規定」，編列相關研發預算，並配合經濟部實施國內研發產能評估後，辦理招商作業；故廠商一經得標，均可依契約期程逐年支應研發預算，且得標廠商尚可依獎勵配套辦法，申請優惠利率融資，故不會有廠商研發經費落差的問題。

至於有關廠商安全查核配套法規，國防部指出，已規範對廠商安全查核內容，主要包括人員、設施（備）及資訊系統之查核，並由本部政戰局編組軍備局、通次室，針對廠商「執行國防事務相關」之人員背景、主營業所或其分支、廠房、辦公室等處所設施（備）及資訊網路、個人作業系統等軟硬體之安全維護措施，實施定期與不定期安全查核，以確保國防科技與機密安全，故並未對廠商無涉國防事務執行之員工或設施等全數納管。

國防部表示，本條例8項配套法規於109年9月訂定及發布後，本部即於國防法規資料庫網站公告，並於109年9月及11月辦理2次向國內國防廠商説明會，同時宣導每半年均將賡續辦理法規座談會；有關國內國防廠商針對本條例及各配套法規相關建言，均歡迎隨時向本部業管部門洽詢。