　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？　國防部提4點澄清

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲潛艦國造廠區動土典禮。（資料照／記者林銘翰攝）

記者陶本和／台北報導

針對外界質疑國防產業發展條例配套子法，讓國內廠商看得到卻吃不到，也欠缺系統整合。對此，國防部30日提出4點澄清，強調在廠商評鑑時，有一定的標準，廠商後續參與軍品採購招標時，均會依政府採購法規定，並以最有利標決標，不會發生國外代理商直接運用國外設備，讓國內廠商無法得標等情形。

《國防產業發展條例》去年經立法院三讀，國防部擬定的配套7個子法細部規範，將於今年6月1日正式公告實施；不過，近期被質疑，只讓國內廠商看得到卻吃不到，配套法令也欠缺系統整合，而獎勵金與研發費更有落差，導致國防產業廠商財務風險較大。

對此，國防部表示，「國防產業發展條例」及8項配套法規，主要係扶植依我國法律設立之國內法人、機構或團體，於符合安全查核條件下，依其專長領域實施甲、乙、丙級分級評鑑後，均可爭取參與軍品研發、產製及維修之機會。

另外，國防部指出，對廠商評鑑時，均將國內系統開發實績、科技水準、資金規模、廠房設備等實際產能，納為評鑑要項，同時廠商後續參與軍品採購招標時，均依「政府採購法」規定，由國防採購室將國製產值比例、廠商級別加分、合理成本分析等，優先納入評選配分基準，並以最有利標決標原則辦理，故不會發生找國外代理商直接運用國外設備，致國內具產能廠商無法得標之情形。

國防部進一步表示，本條例規劃之一等、二等及三等軍品，均包括研發、產製及維修等需求，若屬「研發建案」，均依國軍「軍事投資建案作業規定」，編列相關研發預算，並配合經濟部實施國內研發產能評估後，辦理招商作業；故廠商一經得標，均可依契約期程逐年支應研發預算，且得標廠商尚可依獎勵配套辦法，申請優惠利率融資，故不會有廠商研發經費落差的問題。

至於有關廠商安全查核配套法規，國防部指出，已規範對廠商安全查核內容，主要包括人員、設施（備）及資訊系統之查核，並由本部政戰局編組軍備局、通次室，針對廠商「執行國防事務相關」之人員背景、主營業所或其分支、廠房、辦公室等處所設施（備）及資訊網路、個人作業系統等軟硬體之安全維護措施，實施定期與不定期安全查核，以確保國防科技與機密安全，故並未對廠商無涉國防事務執行之員工或設施等全數納管。

國防部表示，本條例8項配套法規於109年9月訂定及發布後，本部即於國防法規資料庫網站公告，並於109年9月及11月辦理2次向國內國防廠商説明會，同時宣導每半年均將賡續辦理法規座談會；有關國內國防廠商針對本條例及各配套法規相關建言，均歡迎隨時向本部業管部門洽詢。

ET快訊
先別管台積電了！達人揭「6檔護國群山」：跟著主子吃到肉
用美女圖騙投資　詐團「阿肥妹」真正長相曝光
樓下鄰居「要求關WiFi」：家有孕婦！　孩子回應一句萬人朝聖
以為沒中！刮刮樂中5000元丟店裡　彩券行速尋人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

江啟臣：改國徽涉及修憲　蔡英文應先表態立場

連勝武陷外遇風暴　連勝文首發聲：「家人應該知道」勸弟弟謹言慎行

幾乎天天來！　共機一早又擾台本月累計29天

珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

罷捷說明會突脫口「我知道我很可能被罷免」　黃捷曝當下心情

黃捷列2年多政績正面回擊！　批「罷捷理由」：啼笑皆非

國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？　國防部提4點澄清

「 防疫優先、 降低群聚」　總統府：蔡、賴未安排廟宇參香

罷捷直球對決！「罹癌單親媽」劉辰芳抱病發言掉淚…一下台就吐了

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

江啟臣：改國徽涉及修憲　蔡英文應先表態立場

連勝武陷外遇風暴　連勝文首發聲：「家人應該知道」勸弟弟謹言慎行

幾乎天天來！　共機一早又擾台本月累計29天

珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

罷捷說明會突脫口「我知道我很可能被罷免」　黃捷曝當下心情

黃捷列2年多政績正面回擊！　批「罷捷理由」：啼笑皆非

國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？　國防部提4點澄清

「 防疫優先、 降低群聚」　總統府：蔡、賴未安排廟宇參香

罷捷直球對決！「罹癌單親媽」劉辰芳抱病發言掉淚…一下台就吐了

SK-II青春露才3490元！下殺55折快囤　懶女孩靠這瓶就有嫩肌

繼母調教13年「兒子變老公」今產女　改當小爸爸！抱孩眼神超寵溺

慈禧特殊怪癖！最愛用「香蕉」做這事　不吃卻1年耗掉1.5萬根自爽

王柏融赴日不如預期　韓媒分析已失去自信心

江南大叔PSY「暴瘦近況曝光」！網認不出來　泫雅驚：瘦太多了啦

古巴「軍用直升機」撞山丘墜毀！　機上5人全罹難

快帶女友去！3大飯店情人節專案　房內吃免費大餐、送101觀景台門票

單身妹擁千萬資產　家人2理由「狂阻止買房」！網刷三觀：求認識

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

老爸忙修車！「底盤技師」超高饋頭偷懶　網笑瘋：這樣會落枕啦

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

連勝武外遇骨感妹　名嘴爆正宮早知情

侯友宜帶隊開拆塭仔圳：這一刻居民等了50年

黃芳彥在美陳屍車內　高大成曝死亡疑點

內閣財產王是他　身價超過6千萬

北捷無法提告SWAG理由曝光！

鄭文燦臉書發文「我桃園，我驕傲！」

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

拜登上任新局　蕭美琴：台美關係有好的開始

黃芳彥弟曝「台灣4大金釵」輪流赴美照顧哥哥

即／蔡英文親訪館長　臉書秀照片：感謝總統

黃芳彥曾說不願客死異鄉　陳昭姿曝：只有一種情況會舉槍自盡

蘇震清：從政30年從來不收紅包

黃芳彥出身望族　舉槍自盡客死他鄉

更多熱門

相關新聞

「 防疫優先、 降低群聚」　總統府：蔡、賴未安排廟宇參香

「 防疫優先、 降低群聚」　總統府：蔡、賴未安排廟宇參香

春節將至，國內新冠肺炎疫情仍未趨緩，往年總統副總統都會到地方廟宇參拜，祈求國泰民安，不過考量防疫需求，因應疫情狀況及中央流行疫情指揮中心的專業指引，今年春節以「 防疫優先、 降低群聚」為原則，總統、副總統未安排廟宇參香行程。

即／蔡英文親訪館長　臉書秀照片：感謝總統

即／蔡英文親訪館長　臉書秀照片：感謝總統

「地震與核爆怎麼分」被蔡英文考倒！鄭明典解答了

「地震與核爆怎麼分」被蔡英文考倒！鄭明典解答了

未來兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

未來兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

蔡英文力挺「這位先生」　藍委：把台灣做小了

蔡英文力挺「這位先生」　藍委：把台灣做小了

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

即／永和深夜瓦斯外洩　地面冒火光

奴才被兇冷戰7天　傲嬌貓回頭崩潰

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面