珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

▲珍妮佛安妮斯頓在IG限時動態上轉發世界女性領袖的照片及影片,其中包括台灣總統蔡英文。(圖/翻攝珍妮佛安妮斯頓IG)

記者蔡文鈴/台北報導

總統蔡英文去年屢獲國際肯定,連獲彭博50人、富比世百大女性的殊榮。就連好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓也注意到蔡英文,近日在IG限實動態上PO出蔡英文的照片,其中包含德國梅克爾總理、紐西蘭總理、蜜雪兒歐巴馬和希拉蕊等人。

曾榮獲金球獎的珍妮佛安妮斯頓在她的IG限時動態轉發了世界女性領袖的影片,其中包含蔡英文總統,她在轉發訊息中寫到「while the world has been distracted by the noise of those resistant of change ,the change has been happening everywhere.」「Empower women , and change the world」。

這段限時動態中除了有蔡英文之外,還包含德國梅克爾總理、紐西蘭總理、蜜雪兒歐巴馬和希拉蕊等人,珍妮佛安提斯頓表示,「雖然世界已被抵制變革的噪音所分散,但變革卻無處不在」,「賦予女性權力,改變世界」。

其實,這並不是蔡英文第一次被國際巨星介紹,先前曾榮獲2座奧斯卡金像獎殊榮、身兼演員和導演的歌手芭芭拉史翠珊(Barbra Joan Streisand),去年也曾在推特上公開大讚台灣防疫成功,「總統蔡英文具真正的領導力。」

台灣2020年在新冠肺炎疫情的防疫表現卓越受到國際矚目,蔡英文也因此登上國際版面,包括美國富比士雜誌「全球百大最有權勢女性」、「彭博50人」(Bloomberg 50)、「全美議會交流理事會」( American Legislative Exchange Council, ALEC)頒贈「國際領袖先鋒獎」。但她相當謙虛,並把這份榮耀歸給全台人民。