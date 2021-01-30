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現代魯賓遜！偷遍台中苗栗電纜線　溪畔雜林暗建草寮藏身「隱形」

▲鄒嫌藏身草寮，員警立即展開警力包圍布署，趁鄒嫌生柴火準備煮飯時，一湧而上將其逮捕，並於現場查扣少量第二級毒品安非他命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鄒嫌藏身草寮，員警趁他生柴火準備煮飯，突襲逮捕，並於現場查扣少量安非他命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名偷遍台中、苗栗電纜線的鄒姓慣犯，被台中地檢署發布竊盜通緝，為躲避警方查緝，藏身大安溪畔無通行步道之堤防，利用現場樹木、塑膠布、膠帶等搭建2間草寮；通霄分局與大甲分局組成專案小組共同查緝，一舉將他逮捕歸案。

警方表示，苗栗縣苑裡鎮、台中市大甲地區偏僻農舍，自2020年11月份起，連續發生多起電纜線等竊盜案件，歹徒利用深夜到凌晨時段，以工具割斷台電架設的電纜線，造成部分居民生活不便及台電重大損失。

▲▼鄒嫌為了竊取電纜線，，藏身大安溪畔無通行步道之堤防上，過著無水無電的生活。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼鄒嫌為了竊取電纜線，，藏身大安溪畔無通行步道之堤防上，過著無水無電的生活。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼鄒嫌為竊取電纜線，藏身大安溪畔堤防，過著無水無電的生活。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼鄒嫌為了竊取電纜線，，藏身大安溪畔無通行步道之堤防上，過著無水無電的生活。（圖／記者黃孟珍翻攝）

通霄分局長林振明獲悉後與大甲分局組成專案小組共同查緝，經過員警多日仔細及耐心的查訪、埋伏，終於在27日下午，在台中市大甲區北堤東路旁堤防發現鄒嫌藏身之草寮，員警立即展開警力包圍布署，趁鄒嫌生柴火準備煮飯時將其逮捕，並於現場查扣少量安非他命。

通霄分局偵查隊長胡敦棣指出，鄒嫌涉犯苗栗、台中市多起竊盜案，為躲避警方查緝，藏身大安溪畔無通行步道之堤防上，利用現場樹木、塑膠布、膠帶等搭建2間草寮，外觀上與現場植物、地貌融為一體，極難發現，草寮內無水無電，但存放包裝米、鹽、糖、油及食物罐頭、咖啡包等民生必需品，似準備長期居住，以逃避警方查緝。

警方強調，苗栗縣通霄苑裡地區與台中市大甲地區，生活圈緊密，治安人口經常於兩地流竄犯案，本次兩地警方攜手共同打擊竊盜慣犯，除了展現改善治安的決心，也是彰顯區域聯防治理的重要性。

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