　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：如果拿國徽、國民黨徽申請專利　其中一個必被認定抄襲

▲▼立法院臨時會 中央政府總預算案保留部份 朝野表決戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會29日通過時代力量黨團提案，要求內政部評估更改國徽的必要性。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽高度相似，時代力量黨團日前提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，29日在立法院臨時會中表決通過。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨對這樣的提案，一向採取本能膝蓋反應的理由，「我保證如果這個時代兩個圖案拿去申請專利，其中一個一定被認定是抄襲」。

時代力量黨團總召邱顯智日前領銜提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，遭到國民黨立委嚴正反對，立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，此提案在獲得民進黨團支持的狀況下，以63票同意、37票反對的票數通過，台灣民眾黨團的5位立委則未投票。

對此，鄭運鵬表示，我國因為歷史緣故，從國旗、國歌、國徽等代表國家的圖騰，都和國民黨有高度重疊，不但識別容易混淆、法律位階也有不同的見解，長期以來都有要求修改的民意。

鄭運鵬說明，民進黨身為執政黨，內部當然也有這樣的意見，但這牽涉到高度的國民感情，需要強大的民意共識，因此黨團成員不會輕易啟動這樣的工程，但是在野黨提出，黨團會給予尊重，昨天處理時代力量提案就是如此。

▲國民黨中央黨部將搬離八德路，新址選定台北杭州南路與智庫共用。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）

鄭運鵬指出，國民黨對這樣的提案，例如黨產、轉型正義，一向採取本能膝蓋反應的理由，聲稱國人不重視、會引起政治對立等，能閃則閃，並沒有去從台灣民主法治化後的憲政層次去自我反省、主動提出方案，國民黨選擇永遠站在保守的光譜上，非常可惜。

鄭運鵬提到，國民黨包括前總統馬英九也說，國徽黨徽大小車輪不一樣，國人不會混淆，這種說法也太自欺欺人，「我保證如果這個時代兩個圖案拿去申請專利，其中一個一定被認定是抄襲」。

鄭運鵬認為，除了尊重內政部以凝聚全國向心力為前提進行檢討，如果國民黨能格局放大，主動修改自己的黨徽等圖騰，自己和國徽區隔，不要佔國家的便宜，反而更是國民黨成長的一條路。

民進黨立委許智傑則表示，以前「黨國不分」是台灣的歷史與宿命，民主化後的確要改善，所以民進黨昨天支持時代力量的提案，就是希望讓國家中立化、正常化，國徽和國民黨黨徽確實有很多人分不清楚，希望政府能加速研議，擺脫黨國不分的混淆現況。

其他人也看了這些新聞...

► 黃芳彥「持槍自盡」頭部中彈身亡　南加州法醫證實
► 黃芳彥遺體解剖完畢　舉槍自盡前孤單身影曝「最近一年不快樂」
► 「僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺」　沈富雄曾勸：不值為扁流落他鄉

相關新聞...

► 黃芳彥在美身亡　蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重
► 黃芳彥疑舉槍自盡　柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相
► 柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務　國務機要費早該除罪化

振興一下我們的美麗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
GameStop引爆美股史詩級軋空　懶人包一次看懂
超神「水溝停車」！網狂猜堆高機　影片揭曉全錯了
2021首波水逆來了！　4星座受重災
店員通知發票中20萬！　幸運妹狂喜下秒悲劇了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團：如果拿國徽、國民黨徽申請專利　其中一個必被認定抄襲

駐瓜地馬拉使館1外交官確診新冠肺炎　全館成員進行PCR檢測

時力「改國徽」提案通過　政院：恐加劇族群衝突需從長計議

影／馬英九：改國徽對國際名聲毫無幫助　「不必浪費時間！」

影／國務機要費除罪化？　馬英九：沒必要、除罪化也不該溯及既往

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

江啟臣：改國徽涉及修憲　蔡英文應先表態立場

連勝武陷外遇風暴　連勝文首發聲：「家人應該知道」勸弟弟謹言慎行

幾乎天天來！　共機一早又擾台本月累計29天

珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

民進黨團：如果拿國徽、國民黨徽申請專利　其中一個必被認定抄襲

駐瓜地馬拉使館1外交官確診新冠肺炎　全館成員進行PCR檢測

時力「改國徽」提案通過　政院：恐加劇族群衝突需從長計議

影／馬英九：改國徽對國際名聲毫無幫助　「不必浪費時間！」

影／國務機要費除罪化？　馬英九：沒必要、除罪化也不該溯及既往

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

江啟臣：改國徽涉及修憲　蔡英文應先表態立場

連勝武陷外遇風暴　連勝文首發聲：「家人應該知道」勸弟弟謹言慎行

幾乎天天來！　共機一早又擾台本月累計29天

珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

嘉義2休旅車擦撞…「180°翻肚」橫躺路中！　駕駛驚恐爬出車外

新婚半年！喵小三「一天篡位」甜蜜躺腿搶老公　她嘆：當太太好難

讓民眾春節連假安心出門　永康警創新「住家安全健檢員」登場！

快訊／基隆女「停車場3F墜落」！　送醫搶救不治

春節暢遊花蓮免開車！多項大眾運輸轉乘超便利　通通有優惠

印度神童預言2月有災難　命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

警政署長陳家欽　春節前夕慰問台南因公殉職員警遺眷

唐鳳走出霸凌陰霾！首談跨性別人生　喜歡對象「是男是女無所謂」

恐怖代駕逃16hrs！撞爛賓士拖出傷者丟馬路：第一次撞不知所措

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

連勝武外遇骨感妹　名嘴爆正宮早知情

連勝武陷外遇風暴！連勝文首發聲：勸弟弟謹言慎行

侯友宜帶隊開拆塭仔圳：這一刻居民等了50年

黃芳彥在美陳屍車內　高大成曝死亡疑點

內閣財產王是他　身價超過6千萬

北捷無法提告SWAG理由曝光！

說明會黃捷突脫口「我知道我很可能被罷免」

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

黃捷正面回擊！批「罷捷理由」：啼笑皆非

鄭文燦臉書發文「我桃園，我驕傲！」

「她們」改變世界　好來塢巨星點名蔡英文、梅克爾

拜登上任新局　蕭美琴：台美關係有好的開始

即／蔡英文親訪館長　臉書秀照片：感謝總統

更多熱門

相關新聞

改國徽？政院：恐加劇族群衝突需從長計議

改國徽？政院：恐加劇族群衝突需從長計議

鑑於我國現行國徽與國民黨徽高度相似，立法院臨時會昨審議今年度中央政府總預算案，表決通過時代力量黨團的主決議提案，要求內政部評估更改國徽的必要性。對此，內政部表示，尊重立法院決議，將審慎研議並配合於2個月內提出相關報告。

馬英九：改國徽對國際名聲毫無幫助　不必浪費時間

馬英九：改國徽對國際名聲毫無幫助　不必浪費時間

前瞻3期、總預算通過　立院臨時會劃下句點

前瞻3期、總預算通過　立院臨時會劃下句點

總預算2.13兆　總統府：行政團隊會全力衝刺

總預算2.13兆　總統府：行政團隊會全力衝刺

蔡其昌提中火主決議　朝野立委未反對通過

蔡其昌提中火主決議　朝野立委未反對通過

關鍵字：

立法院臨時會時代力量民進黨團國徽黨徽國民黨鄭運鵬許智傑

讀者迴響

熱門新聞

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

遊客搶拍超大牌毛帥　狂讚忘賞櫻

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

奴才被兇冷戰7天　傲嬌貓回頭崩潰

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面