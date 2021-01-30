民進黨團：如果拿國徽、國民黨徽申請專利　其中一個必被認定抄襲

▲立法院臨時會29日通過時代力量黨團提案，要求內政部評估更改國徽的必要性。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽高度相似，時代力量黨團日前提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，29日在立法院臨時會中表決通過。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨對這樣的提案，一向採取本能膝蓋反應的理由，「我保證如果這個時代兩個圖案拿去申請專利，其中一個一定被認定是抄襲」。

時代力量黨團總召邱顯智日前領銜提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，遭到國民黨立委嚴正反對，立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，此提案在獲得民進黨團支持的狀況下，以63票同意、37票反對的票數通過，台灣民眾黨團的5位立委則未投票。

對此，鄭運鵬表示，我國因為歷史緣故，從國旗、國歌、國徽等代表國家的圖騰，都和國民黨有高度重疊，不但識別容易混淆、法律位階也有不同的見解，長期以來都有要求修改的民意。

鄭運鵬說明，民進黨身為執政黨，內部當然也有這樣的意見，但這牽涉到高度的國民感情，需要強大的民意共識，因此黨團成員不會輕易啟動這樣的工程，但是在野黨提出，黨團會給予尊重，昨天處理時代力量提案就是如此。

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）



鄭運鵬指出，國民黨對這樣的提案，例如黨產、轉型正義，一向採取本能膝蓋反應的理由，聲稱國人不重視、會引起政治對立等，能閃則閃，並沒有去從台灣民主法治化後的憲政層次去自我反省、主動提出方案，國民黨選擇永遠站在保守的光譜上，非常可惜。

鄭運鵬提到，國民黨包括前總統馬英九也說，國徽黨徽大小車輪不一樣，國人不會混淆，這種說法也太自欺欺人，「我保證如果這個時代兩個圖案拿去申請專利，其中一個一定被認定是抄襲」。

鄭運鵬認為，除了尊重內政部以凝聚全國向心力為前提進行檢討，如果國民黨能格局放大，主動修改自己的黨徽等圖騰，自己和國徽區隔，不要佔國家的便宜，反而更是國民黨成長的一條路。

民進黨立委許智傑則表示，以前「黨國不分」是台灣的歷史與宿命，民主化後的確要改善，所以民進黨昨天支持時代力量的提案，就是希望讓國家中立化、正常化，國徽和國民黨黨徽確實有很多人分不清楚，希望政府能加速研議，擺脫黨國不分的混淆現況。

其他人也看了這些新聞...

► 黃芳彥「持槍自盡」頭部中彈身亡 南加州法醫證實

► 黃芳彥遺體解剖完畢 舉槍自盡前孤單身影曝「最近一年不快樂」

► 「僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺」 沈富雄曾勸：不值為扁流落他鄉



相關新聞...

► 黃芳彥在美身亡 蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重

► 黃芳彥疑舉槍自盡 柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相

► 柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務 國務機要費早該除罪化

►振興一下我們的美麗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995