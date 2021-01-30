時力「改國徽」提案通過　政院：恐加劇族群衝突需從長計議

▲立法院臨時會，柯建銘與時代力量立委陳椒華、邱顯智溝通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

鑑於我國現行國徽與國民黨徽高度相似，立法院臨時會昨審議今年度中央政府總預算案，表決通過時代力量黨團的主決議提案，要求內政部評估更改國徽的必要性。對此，內政部表示，尊重立法院決議，將審慎研議並配合於2個月內提出相關報告。

時代力量立院黨團日前提案，要求內政部評估更改國徽的必要性。立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，該提案在獲得民進黨團支持的狀況下，以63票同意、37票反對的票數通過，台灣民眾黨團的5位立委則未投票。

時代力量黨團在提案中表示，有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆，認為台灣已民主化30餘年，在民主國家中，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於今日的台灣續存。

時代力量黨團表示，世界各國國徽多以代表該國特色、文化的圖像或圖騰傳達國家精神，但我國現行的國徽卻未能如實彰顯國家意象，為使台灣人民享有一個足以傳達我國特色、國家精神的台灣意象圖騰，要求內政部評估是否需要更改現行國徽。

時代力量黨團要求，內政部應就更改國徽必要性的評估結果與相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。

針對修改國徽議題，行政院秘書長李孟諺表示，國徽確實與國民黨徽外型相近，也可能造成混淆，但主決議牽涉意識形態，需得到社會各界共識，相信會有很多人強烈、激烈反對，恐造成不同族群之間強烈爭議，「目前看起來這部分是高難度的問題，需要從長計議，並更審慎評估各方衝擊」。

李孟諺也提到，近期我國護照才推出新版本，且當時更改設計時，依然尊重原有國徽，若國徽要再改，實務面所付出的成本也都要考量。總結來看，這是高度政治議題，恐加劇國內不同族群、意識形態嚴重衝突，加上實務面可行性，都要做更進一步的考量。

▲日前才換新的新版護照仍有與國民黨徽相似的國徽，若要調整恐付出不小成本。（圖／記者李毓康攝）