脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡4次...兇手是同鄉作家

▲來自北韓的張振成文學造詣極高，曾獲金正日讚賞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名來自北韓（朝鮮）的脫北女性承雪香（승설향，音譯）於24日登上電視台MBC的時事節目《探查企劃Straight》，不惜透過公開自己的姓名與長相，爆料自己遭到同樣來自北韓的知名作家兼詩人張振成（장진성）以裸照要脅性侵達4次，期間不僅被逼喝酒，甚至遭到某基金會理事長的兒子全某性侵，還被對方強行要求陪睡。她直言，「好想死！」

根據《朝鮮日報》報導，承雪香早年與外婆賭命脫離北韓，來到南韓後長期在餐廳、咖啡廳打雜工，以求賺取生活費，2011年趁24歲時進入南韓建國大學經營學系就讀，之後創設網路購物平台。

▲承雪香表示，遭知名脫北作家張振成以裸照要脅性侵4次。（圖／翻攝自Youtube@MBCNEWS）

不料，承雪香於2016年6月7日，和經營以脫北者為對象的新聞網New Focus的張振成因為一場採訪而結緣，雙方透過社交網站取得聯絡後，張振成本就為同鄉前輩、加上其在南韓與國外的知名度相對要高，因此只能走向約定地點，沒想到卻不斷被勸酒，甚至遭痛同桌的基金會理事長兒子性侵，最後還被張振成以裸照威脅，遭到性侵4次。

承雪香表示，「每當他（指張振成）想要的時候就會聯絡我，每當發生這種事時，我認為他根本就不是人類，而是畜牲！我好想死......」

▼當日節目內容預告。

據悉，張振成為享譽海內外的知名脫北人士，1971年出生於黃海北道沙里院市後，曾進入平壤音樂大學、金日成綜合大學就讀，此後詩作與文學造詣曾獲金正日賞識，2004年脫離北韓後，以《我的女兒100元》、《金正日的最後一個女人》、《致敬愛的領袖，我逃離北韓的經歷》等詩作與著述在海內外登上銷售排行榜，還曾獲頒牛津文學獎，2011年成立新聞網New Focus。

消息一出後，張振成直指所有一切根本是承雪香與其男友黃某所編撰的虛構故事，還稱承雪香與黃某在精神上出現問題，痛批電視台MBC未與當事人確認便隨意報導，已構成毀損名譽，表示不排除在回南韓結束隔離後委任律師提告。

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