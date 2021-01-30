台灣「當機立斷」兩岸斷航救疫情！　日副相力讚：超前部署

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎29日在參議院表示，當聽到台灣去年1月毅然決然地切斷與中國大陸往來，讓他很驚訝。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨天在參議院被問到台灣的防疫情形時表示，中華民國在去年1月就採取近乎封鎖國境的動作超前部署，這是讓他感到最厲害的。

日本參議院預算委員會昨天召開時，最大在野黨立憲民主黨的副代表、參議員森裕子追究日本政府實施大型財政補助計畫Go To Campaign（包括振興國旅、餐飲業等）的對錯。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重挫經濟，日本政府去年7月下旬實施這項財政補助計畫。

森裕子問：「麻生副首相，您很了解台灣的事情，能否告訴我們台灣的情況？」

麻生答說：「這不是我所管轄的事務，不過，就我所知，馬英九政府下台後已政權輪替，馬英九是國民黨的，是極親中的人，我認為可能是基於經濟因素，所以當時台灣與中國走得很近。後來由民進黨執政，就沒那種關係了。至少在傳出有疫情後，台灣採取近乎封鎖國境的作法，毅然決然地斷絕與中國的往來。」

麻生還說：「我不太清楚最近的情況，但就我所知，中國是台灣最大的貿易夥伴，當我聽到中華民國去年1月毅然決然地切斷與中國的往來，我很驚訝。那是為了不讓中國人把病毒帶進來所做的超前部署，我認為這是最厲害的。」

森裕子在質詢麻生之前，問外相茂木敏充有關台灣在實施振興國旅補助方案時，確診者有多少人的問題。

茂木答說，台灣去年7月1日起至10月31日間實施振興國旅補助方案，根據台灣衛生福利部公布的資訊，舉辦振興國旅的7月1日台灣確診者累計447人，去年10月31日累計556人。

森裕子說：「我不是在問累計的數字，而是問單日確診數字。」茂木答說，首週（7月1日至7日）確診者2人；最後一週（10月25日至31日）6人。

森裕子指出，（台日）確診者人數完全不同，台灣就是徹底做好防疫工作才開始實施振興國旅方案，也因此實施很順利。

在聽完茂木、麻生的答詢內容後，森裕子說自己並非反對Go To Campaign，但如果不是像台灣那樣確實做好防疫才實施，是不行的。

她語氣強硬地說，當初內閣會議決定實施Go To Campaign就是認為疫情受到控制，但在疫情未受到控制的情況下就提前實施，才導致疫情爆發。她認為今年不可能再實施Go To Campaign，要政府審慎應對。

日本首相菅義偉答說，今後Go To Campaign該怎麼處理，將觀察疫情，在聽取專家的意見後，再做出判斷。

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