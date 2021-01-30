首爾爆39名街友染疫！南韓再增458例新冠確診...基督學校成感染源

▲首爾車站前廣場無家可歸的街友，已有39人感染新冠肺炎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情近期仍未較先前趨緩，主要因素為大田市、光州市由基督教團體IM宣教會所經營非經政府核可的國際學校、修練中心、教會等的群聚感染，以及新一波的首爾漢陽大學醫院群聚感染，由於宗教團體強調集體生活，宿舍空間窄小且密閉，疑似症狀隔離者又使用公共廁所，導致疫情快速擴散。當局將於明（31）日裁擬2月的防疫措施。

根據《韓聯社》報導，截至30日0時為止，南韓今（30）日上午8時30分共通報458起病例，其中423例為境內感染、35例為境外移入，同時新增15例死亡。目前南韓共累計77850例確診、1414例死亡。

▲光州IM宣教會經營宗教學校的確診學生穿上防護衣，搭乘專車離開。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增303例（首爾佔152例、京畿道佔136例、仁川佔15例）；光州新增32例；慶尚北道新增21例；釜山新增18例；忠清北道、慶尚南道各新增11例；大邱、忠清南道各新增8例；江原道、全羅北道各新增3例；濟州島新增2例；大田、蔚山、全羅南道各新增1例。

從主要感染案例來看，IM宣教會在全國5個市、道經營的6所非經核可的教育機構共累計355例，較前一日（29日，340例）新增15例；首爾市漢陽大學醫院最少新增23例；京畿道水源市某療養院累計26例；首爾市中區某社福機構累計35例；首爾市江南區某職場累計44例。

▲南韓陸軍與警察單位，已開始為新冠疫苗配送做排演。（圖／達志影像）

南韓預計將於2月起針對全民依序開放免費施打新冠疫苗，食品醫藥品安全處31日將召集外部感染內科臨床專家，針對阿斯利康製疫苗臨床資料進行「新冠疫苗安全、效能檢驗諮詢團」會議，以完成核可審查程序。據悉，該款疫苗需保存在攝氏2至8度的空間，相對不需高科技低溫保藏技術，不過對於65歲以上高齡者可能存在防疫效能減低的疑慮，當局可能針對此議題進行攻防戰。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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