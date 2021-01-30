文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

▲南韓總統文在寅於世界經濟論壇發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅27日下午在「世界經濟論壇」（WEF）2021達沃斯議程上發表視訊演說，他強調南韓做為全球第2個受到新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲的國家，以民主國家之姿不主動對全球封鎖國境，對任何人展現開放包容的精神，藉由快速製造篩檢試劑，大量篩出確診者，並向全球輸出試劑與韓式防疫經驗（K-防疫），而這一切都得歸功於世衛組織公開疫情資訊。

他表示，「南韓經濟正快速復甦，在OECD國家中名列前茅。」

根據《韓聯社》報導，文在寅在演說時呼籲全球應秉持多邊主義的合作精神，協助開發中國家能夠公平分配到新冠疫苗，「全球疫情擴散時，唯一令人遺憾的是先前所發展的結盟、合作、信賴、團結等精神輕易消失。當各國開始不信任其他國家而封鎖邊境，造成全球供應鏈崩潰，公平分配疫苗給開發中國家的精神也亦然消失。」

他表示，「然而面對與新冠疫情開戰時，唯一強而有力的武器是，與國際社會結盟與合作。當人們共同處於困境時，若先進國家展現出『各人自掃門前雪』的態度十，結盟與合作精神勢必崩盤。」

文在寅提到，南韓已與各大藥廠簽約購買新冠疫苗，預計將於2月起針對全民實施分階段接種計畫，而政府也考慮針對中小企業、自營業者實施「損失補償制」，主動賠償因配合防疫而營業出現虧損的店家與企業，同時鼓勵因疫情而受惠的企業（如網路電商、宅配業等）主動出資幫助弱勢族群的「利益分享制」。

另外，此次青瓦台在文在寅進行演說的桌上，預先放置氫動力汽車NEXO模型、海上風力發電機模型，向全球宣傳南韓政府推行的綠能新政、數位新政，宣誓南韓將在2050年以前達到「碳中和」（carbon neutral）。

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