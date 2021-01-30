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今年燒第4次了！高雄林園聯成化學廠大火　陳其邁深夜緊急回應

記者董美琪／綜合報導

高雄市林園工業區「聯成化學工廠」29日晚間發生重大火警，濃煙不斷竄出，火勢一度照亮夜空。消防人員接獲報案，立刻出動大批人力，趕往現場搶救。由於這已是林園工業區今年第4次發生火警，民眾認為實在太離譜。晚間「聯成化學」也躍上Google熱搜關鍵字第一名，高雄市長陳其邁也到場查看並發文說明。

聯成化學林園廠29日晚間突然爆炸起火，濃煙火勢直衝天際相當驚人，現場無人受傷受困，不過民眾及議員議論紛紛，廠方近午夜出面表示初判為包商工人加可塑劑溢出，認了是「人為疏失」。不過民眾不相信，也深感不安全，因為這已經是「林園工業區」今年第4次發生大火意外。

高雄環保局29日晚間依空污法32條，重罰聯成化學500萬元。消防單位總計出動共31車62人前往搶救。

▲林園工業區晚間大火。（圖／記者洪靖宜攝）

▲林園工業區晚間大火。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

對此，陳其邁除了趕赴現場了解，也在臉書po文表示，高雄林園工業區聯成化工發生火警，目前火勢已經撲滅，正在進行最後的殘火處理，無人傷亡。高雄市政府一定會嚴格的追查責任、開罰。除了依照空污法第三十二條規定，裁處廠商最高額五百萬元，若有人為疏失、應變機制上不符合相關規定，也會開罰，以保障市民朋友的生命財產安全。

▲林園工業區晚間大火。（圖／記者洪靖宜攝）

陳其邁寫道，「剛剛也跟經濟部的王美花部長聯繫，針對林園工業區，高雄市跟經濟部將合組「聯合稽查小組」展開聯合查廠。針對工安以及整個製程、許可，包括消防應變，做一次總體檢，假如廠商沒有符合工安規範，或者是在製程上有不符相關法令的部分，該停工就停工！以民眾和公共安全為優先。」

高雄林園工業區聯成化工今晚發生火警，目前火勢已經撲滅，正在進行最後的殘火處理，無人傷亡。 高雄市政府一定會嚴格的追查責任、開罰。除了依照空污法第三十二條規定，裁處廠商最高額五百萬元，若有人為疏失、應變機制上不符合相關規定，也會開罰，以保障...

陳其邁 Chen Chi-Mai 發佈於 2021年1月29日 星期五

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