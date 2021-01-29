「罷捷行動成厭女復仇記」　林穎孟聲援：2月6日投下不同意票

▲林穎孟力挺黃捷。（圖／翻攝林穎孟臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉行投票，不少民進黨人士力挺黃捷，曾為時代力量同事的台北市議員林穎孟也發文力挺，呼籲高雄市民，2月6日出來投下不同意票。

林穎孟表示，罷捷就是復仇式政治操作，罷捷就是一群人為了集體發洩厭女情結而搭起的表演舞台。在這陣營裡，曾經的名言錦句：「我就以身相許，晚上陪你睡覺」、「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」、「怎麼瑪麗亞變老師了？」、「男人的生命是下半段，女人的生命是上半段」、「台灣是很漂亮的小姐，鼻子高、眼睛大、皮膚白，坐在桌上打麻將，三個男的跟你打...你不停胡牌，麻將玩得很愉快，三個男的對你很好，但有一天你跟某個男的結婚了，麻將可能就不那麼順了」、「每天看她又白又漂亮的小腿，看完之後成績就一落千丈」；在在光怪陸離自以為幽默的厭女玩笑，卻總是被認為是「親民、勇敢真誠」的表現。

林穎孟說，黃捷正好是這群人最討厭的女性典型。年紀輕輕有所成就，可愛、聰明、優秀、認真，竟敢讓偶像看起來像台答錄機，因此所有對黃捷的政治攻擊，都可以看到厭女痕跡。比方「只會擦口紅、穿露肩裝」、「妓女」、「只會搞性平、不做正事」、「白眼女喜歡互舔」等等。

林穎孟也說，這場罷免行動，骨子裡就是一場華麗的厭女慾望復仇大晚宴。2月6日，是希望與仇恨的對決。但她始終相信黃捷並不會被罷免，因為高雄、因為台灣早已選擇踏上進步的道路，不會再被厭女情結綁架，不會再倒退，「黃捷加油！你不會被打敗的！」