圍爐別忘防疫！星級年菜現在下訂　過年輕鬆享用山珍海味

▲新冠疫情仍嚴峻，星級飯店皆推出外帶年菜優惠專案。（圖／福容大飯店高雄店提供）

記者許宥孺／高雄報導

農曆年節將至，但疫情仍持續嚴峻，讓不少原本想到飯店圍爐的民眾都打退堂鼓，也因此，預訂外帶年菜也比以往更踴躍。高雄各大飯店也都各自推出外帶年菜優惠專案，主廚無不大展身手，要將最獨到的口味滿足每一張挑踢的嘴。

福容大飯店高雄店即日起至2月6日止推出「金牛迎春精選年菜外帶優惠」，使用精美器皿讓饕客當天現場取回即可輕鬆上桌享用，等同於在飯店現場的豪華規格。另高雄店還有獨家優惠，享福卡會員可享任選5道年菜外帶料理即贈精選紅酒乙瓶。

▲芝香慢火烤腩排經過層層關卡醃漬燻烤。（圖／福容大飯店高雄店提供）

福容大飯店高雄店公關陳鐿之表示，「金牛迎春精選年菜外帶」第一道首推吃巧又吃飽的「竹筍櫻花蝦米糕」，選用最出名的大浦竹筍、台灣在地糯米、台灣國寶櫻花蝦，油亮的米糕不但帶有筍絲的清甜還有搭配上櫻花蝦及筍葉的特殊香氣，絕對是大饋朵頤，唇齒留香！「芝香慢火烤腩排」選用台灣豬肋排，經過12-15個小時的獨家滷汁醃漬，用龍眼木柴小火燻烤至熟成，其中再加上特製醬汁層層的刷上肋排，一口咬下，軟嫩多汁的肋排彷彿就直接融化在味蕾裡。

福容大飯店高雄店公關陳鐿之說，最後還有絕對少不了的「台式御品佛跳牆(含瓷甕)」精選多樣食材費工費時小火慢燉，每盅佛跳牆皆需耗時3-4個小時才能夠完成，一打開封膜，就聞到撲鼻而來的香氣，每口高湯都只喝到最濃郁鮮甜的風味，農曆年節的餐桌上必備一盅佛跳牆，就是要讓家人用山珍海味團圓過好年！

▲福華大飯店特別針對小家庭推出不同人數需求桌菜。（圖／福華大飯店提供）

高雄福華大飯店即日起至1月31日止，年菜外賣料理推出廣式及江浙料理風味，可以單點方式自行搭配豐盛佳餚，珍珠坊「養生黑蒜燉全雞」，曾於媒體年菜評比中，以最高分奪得南部飯店年菜評比的總冠軍，主廚特選約1.2公斤小土雞川燙後再加入號稱黑金的黑蒜頭、枸杞、紅棗等，加入雞骨高湯慢火熬煮2小時，不加入任何味精及雞粉，呈現自然鮮甜回甘的餘韻。

▲福華大飯店可以單點方式自行搭配豐盛佳餚。（圖／福華大飯店提供）

「如此費工的料理，每盅只要新台幣1180元！」福華大飯店公關經理劉佳貞指出，還有特別針對小家庭推出不同人數需求的桌席年菜外帶，每席NT$5,888元（約5人量）。M3樓珍珠坊廣東桌菜年菜，有御品如意佛跳牆、海大蝦五福臨門、富貴紅燒金元蹄、櫻花蝦鰻魚米糕；6樓江南春江浙桌菜則有香蒜銀絲小龍蝦、蔥油玉露蒸紅條、養生藥膳燉雞盅…等經典料理。

▲朕豪大酒店開幕首推外帶年菜，不計成本要滿足所有挑剔的嘴。（圖／朕豪大酒店提供）

才剛開幕不久的朕豪大酒店也有年菜外帶選擇！此次由曾獲香港美食大賽金牌獎主廚蔣文正精心研發出六人份八道開運年菜，開運特價NT$8,880元。為方便消費者選擇，八道年菜，道道均可以自由挑選，每道菜餚均能品嘗得到金牌主廚的用心，預定日期即日起至2月5日。

朕豪大酒店餐飲副總經理柯光龍表示，酒店首次推出外帶年菜是不計成本，選用蟲草花、陳皮和波士頓龍蝦一起蒸煮，龍蝦肉Q彈多汁，宴客自用兩相宜，主廚精選生鮮龍虎班，大火油炸，淋上獨家特製XO醬，如裹上一層金黃外衣，魚肉外焦微香，象徵年年有餘，足具年味。正逢牛年，主廚特選澳洲和牛頰以獨門醬汁入味，品嘗時感受到滿滿的膠質，肉質鮮美，滿足餐桌上每張挑剔的嘴。

▲主廚使用蟲草花、陳皮和波士頓龍蝦一起蒸煮，龍蝦肉Q彈多汁。（圖／朕豪大酒店提供）