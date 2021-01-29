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女大生帶友回家！意外揭開父親婚外情：把妳當閨蜜，妳卻想當繼母

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生帶閨蜜回家，意外揭發父親的婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

廣東省珠海市日前發生離奇的事件，一名女大生首次邀請閨蜜來家中作客，對方卻對家裡的擺設瞭如指掌，後來經過查訪，才知道閨蜜竟然是父親出軌的對象，氣得她不曉得該說什麼。

陸媒《杭州交通918》報導，這名女大生就讀廣州某大學的珠海校區，大一時住在宿舍裡，認識了這名閨蜜，過了2年以後，才首次帶閨蜜到家中作客。

不過，閨蜜進門後，對家中擺設瞭如指掌，無論是廁所的位置、水杯放置的地方，甚至連衛生紙擺在那個抽屜裡，都一清二楚，讓女大生感到相當奇怪。

▼女大生首次帶閨蜜回家，但閨蜜對家中擺設瞭如指掌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

後來經過調查，才知道閨蜜竟是父親的出軌對象。女大生指控，當初自我介紹時，她向室友說明，父親在家鄉開工廠，所以家境還不錯，閨蜜當時聽到以後，與父親認識，進而發展出婚外情的關係。

離譜的劇情讓女大生氣炸，發文譴責閨蜜，「我拿妳當閨蜜，妳居然想當我後媽。不就是貪圖我爸的錢嗎？」

▼原來，父親出軌的對象，就是她身邊的閨蜜。（示意圖／取自pakutaso）

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

對此，當地律師解釋，若閨蜜真的與父親結婚，則2人都是財產的第一順位繼承人，繼承的份額相當，但若父親突然喪失民事行為能力，那麼閨蜜做為配偶，有權對財產進行處置。

律師說明，若想避免這種狀況，要先請父親設定一份意定監護協議，將女大生設定為意定監護人，若將來父親身體出了什麼狀況，喪失意識能力，則由女大生來負責一切事務。

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