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「老公被男人睡了！」台北人妻抓姦崩潰　上門復仇竟愛上對方

▲▼示意圖,科技,手機,女性,滑手機（圖／123RF）

▲正宮找上門準備絕地反擊，卻離奇墜入情網...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

夫妻愛上同一個男人！台北38歲陳姓人妻日前抓到丈夫與吳姓男子偷情，憤而離婚，但事後心有不甘，想搞清楚自己到底哪裡輸給對方，因此試圖接近吳男，怎料最後竟也愛上對方，甚至交往同居。近日，警方查獲2人持毒，意外揭開這一段糾葛的三角戀。

台北市警方日前追查一起毒品案件源頭，發現證據皆指向56歲吳姓男藥頭，經埋伏蒐證，近期到吳男位於北投的住處執行搜索，並從其和同居的陳姓女友身上搜出1公克安非他命。

起初陳女供稱，毒品是前夫黃男給的，之後又改口說是吳男給的、但她從未吸食。為了釐清案情，警方進一步詢問詳情，怎料陳女意外透露，黃姓前夫過去常常晚歸、不回家，甚至躲起來用手機，直到她某次偷看對方手機，才發現丈夫與吳男有姦情。

陳女說，事後2人離婚，但她一直氣不過，想知道吳男到底哪裡比自己好，所以要求前夫帶她去找吳男，沒想到真的認識後，她竟被對方的魅力深深吸引，甚至萌生情愫，最後進一步交往同居。

警方將2人帶回後，吳男起初否認販毒、供毒，但通聯記錄洩底，加上陳女尿檢呈陽性反應，訊後全案依違反毒品危害防制條例移送。

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