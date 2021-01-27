逮到丈夫出軌　醫師娘找偵探…見「鴛鴦入浴」崩潰：那是你學弟！

▲醫師娘發現丈夫怪怪的，經過調查，才發現出軌對象不單純。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

一名醫師娘因為發現丈夫舉止異常，認為對方有了外遇，因此找來私家偵探調查。不過，在多方調查下，該名醫師並無與女性有逾越本分的舉止，後來私家偵探轉換角度，竟然查出真相，讓醫師娘瞬間崩潰。

私家偵探Marco在東森節目《醫師好辣》中分享，他們先前曾接獲一起案例，是名學校的女教師來委託，「她的先生是名醫師」。Marco介紹，該名教師很明顯知道，丈夫的行為舉止不對勁，肯定有外遇，但不曉得該怎麼辦，因此才找上他們來幫忙。

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Marco接到委託，立刻開始調查，但查訪的過程當中，完全沒有發現女性的蹤跡，因此感到相當奇怪。後來回報狀況，女教師的更加焦慮，以為除了丈夫外遇以外，私家偵探也聯合起來騙她。

▲私家偵探發現，該名醫師與女性沒有逾越本份的互動。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



為了讓女教師安心，私家偵探們使出渾身解數，開始滲透醫師的人脈網，發現醫師會去健身房等地進行休閒活動，因此也到該家健身房辦會員。

成為健身同好以後，私家偵探們開始與醫師搭話，發現確實沒有其他的女性存在，但該名醫師對男性相當熱情，甚至邀了「以前的學弟」一起運動，運動完還一起洗澡。

後來醫師參加「醫學講習」，但私家偵探一查，發現現場相當歡樂，根本不是所謂的研習營，因此把女教師請來，結果竟然將醫師捉姦在床，對象是個男性，讓女教師當場崩潰。不過，Marco指出，礙於醫師的形象，女教師當場和解，婚姻也草草收場，沒有上法庭，「那太太也解脫了。」

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