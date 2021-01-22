為了男友撕破臉！　14歲少女被閨蜜爆頭...媽心痛：我女兒很漂亮

▲死者伊莎貝拉。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

巴西14歲少女伊莎貝拉(Isabele Ramos Guimaraes)被人發現頭部中槍身亡，而開槍的人竟然是從小一起長大的15歲閨蜜。警方調查發現，死者不滿意閨蜜男友，一直勸好友趕緊離開渣男，沒想到對方卻不領情，反而自己慘死槍下。

英國《太陽報》報導，居住在庫亞巴市(Cuiaba)的15歲少女，被控去年6月12日晚間10時30分，在浴室開槍殺死好友伊莎貝拉，她告訴警方是槍枝不小心走火，不過警方調查發現2人是因為男友問題有了嫌隙，確定她是故意開槍殺人。

死者母親表示，女兒與被告從小一起長大，原本是感情非常好的閨蜜，幾乎每天都會待在被告家，不過對方交男友後友情生變，「伊莎貝拉告訴我，她覺得對方男友太愛吃醋又是控制狂，一直勸對方趕快分手，我不清楚她們之間是否有為了男人爭風吃醋，但我女兒很漂亮又聰明，我也不清楚那天到底發生了什麼事」。

對於死者母親的指控，被告則是予以否認，目前仍不清楚她開槍的動機，被告雖然是使用男友的槍犯案，不過案發當時男友並不在現場。當地法院19日宣判，還是未成年的被告入獄3年，每6個月進行1次審查，其父母、男友與男友父母也被指控與這起謀殺案有關，本案仍在調查中。

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