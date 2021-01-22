台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

▲少女遭到姑丈性侵，檢調調查，才知道一家都是狼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台東驚傳家庭性侵案，一名少女遭到姑丈性侵，檢調經過調查，才發現少女的哥哥、父親、2名「阿公」都有涉案，甚至連同校的學長也有伸出狼爪。法院審理後，判處姑丈10年有期徒刑，其餘涉案人則被檢方起訴，案件仍待審理。

根據判決書，少女住在台東縣，2016年上午做完家事後，躺在客廳椅子上休息，沒想到姑丈看見，竟上前伸出狼爪，逼著少女屈從。姑丈食髓知味，隔天再度以同樣的手法，逼迫少女就範，還威脅「快點啦，我要去上班了」，強行性侵得逞。

少女感到相當崩潰，向學校的輔導老師訴苦，全案才曝光，檢警也依照家暴、妨害性自主等罪嫌將姑丈起訴。姑丈則不斷辯稱，他並沒有犯案，反而是姪女曾用他的手機觀看色情影片，性侵的情節應該是憑空杜撰的。

▲由於少女供詞不一，法院一度判處姑丈無罪，後續經過上訴，法官採信少女的說法。（示意圖／免費圖庫pxhere）



由於少女的供詞前後不一，法院二審時一度判處姑丈無罪。後續檢方上訴三審，法官認為，少女有輕度智能障礙，所以情節描述可能有前後不一的狀況，但若不是親身經歷這種慘案，應該難以描述出情節，因此採信說法。

後續法官經過調查，少女遭到性侵時，父母都在同個屋簷下，之所以沒有求救，是因為少女的父親也曾伸出狼爪，導致少女害怕父親，不敢開口求救，轉而向信任的輔導老師訴苦。

案件進一步偵辦，才知道除了姑丈、父親以外，少女的哥哥、學生時期的學長、同個社區的2名「阿公」也曾性侵少女，只是因為少女不敢開口，所以一直沒有人知道。

▼檢調進一步調查，才知道除了姑丈、父親以外，少女的哥哥、學長等人也曾伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）



全案就此揭露，檢方分別對涉案人提起公訴。因為家庭功能不足，少女也被安置在社福機構，但時常夢見遭到性侵的場景，出現自殘的狀況，罹患創傷後壓力症候群。

法院審理後認定，少女的姑丈身為長輩，同住一處，卻不顧倫常，為了逞私慾，2度對少女伸出狼爪，依照家暴、妨害性自主等罪嫌，分別判處8年有期徒刑，合併執行10年有期徒刑。

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