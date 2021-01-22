　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲少女遭到姑丈性侵，檢調調查，才知道一家都是狼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台東驚傳家庭性侵案，一名少女遭到姑丈性侵，檢調經過調查，才發現少女的哥哥、父親、2名「阿公」都有涉案，甚至連同校的學長也有伸出狼爪。法院審理後，判處姑丈10年有期徒刑，其餘涉案人則被檢方起訴，案件仍待審理。

根據判決書，少女住在台東縣，2016年上午做完家事後，躺在客廳椅子上休息，沒想到姑丈看見，竟上前伸出狼爪，逼著少女屈從。姑丈食髓知味，隔天再度以同樣的手法，逼迫少女就範，還威脅「快點啦，我要去上班了」，強行性侵得逞。

少女感到相當崩潰，向學校的輔導老師訴苦，全案才曝光，檢警也依照家暴、妨害性自主等罪嫌將姑丈起訴。姑丈則不斷辯稱，他並沒有犯案，反而是姪女曾用他的手機觀看色情影片，性侵的情節應該是憑空杜撰的。

▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲由於少女供詞不一，法院一度判處姑丈無罪，後續經過上訴，法官採信少女的說法。（示意圖／免費圖庫pxhere）

由於少女的供詞前後不一，法院二審時一度判處姑丈無罪。後續檢方上訴三審，法官認為，少女有輕度智能障礙，所以情節描述可能有前後不一的狀況，但若不是親身經歷這種慘案，應該難以描述出情節，因此採信說法。

後續法官經過調查，少女遭到性侵時，父母都在同個屋簷下，之所以沒有求救，是因為少女的父親也曾伸出狼爪，導致少女害怕父親，不敢開口求救，轉而向信任的輔導老師訴苦。

案件進一步偵辦，才知道除了姑丈、父親以外，少女的哥哥、學生時期的學長、同個社區的2名「阿公」也曾性侵少女，只是因為少女不敢開口，所以一直沒有人知道。

▼檢調進一步調查，才知道除了姑丈、父親以外，少女的哥哥、學長等人也曾伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

全案就此揭露，檢方分別對涉案人提起公訴。因為家庭功能不足，少女也被安置在社福機構，但時常夢見遭到性侵的場景，出現自殘的狀況，罹患創傷後壓力症候群。

法院審理後認定，少女的姑丈身為長輩，同住一處，卻不顧倫常，為了逞私慾，2度對少女伸出狼爪，依照家暴、妨害性自主等罪嫌，分別判處8年有期徒刑，合併執行10年有期徒刑。

►一鍋一蓋不到500元

ET快訊
百萬YouTuber影片觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不
搶買「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產門口：要停售了
快訊／又有足球巨星染疫！皇馬主帥席丹確診
華晨宇女兒名字曝！報戶口私照外洩　單手抱嫩娃入懷笑了
世新大學聘王令麟擔任校務顧問　讓高等教育走在時代前端創三贏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄騎士「1舉動」減速！　後方2機車追撞釀1死3傷

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

高雄騎士「1舉動」減速！　後方2機車追撞釀1死3傷

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

貓皇用膳中…水獺「偷吃還裝傻」　一伸手收秒抬頭：挖謀垮丟

預防接觸感染！　壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」

大咖回歸台劇！《她們創業的那些鳥事》5大看點追劇了

皇馬主席席丹確診新冠肺炎！　西媒：曾兩度檢測陰性

剛出道「打趴一票女星」當劉德華女主角！她竄紅有內幕

狂徒校門砍人1死6傷！「挾持學生」對峙警1小時　遭狙擊手擊斃

繼雪糕、麵包...進口櫻桃驗出新冠病毒！該批貨物已流入無錫市面

搶買「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產門口：要停售了！

快訊／又有足球巨星染疫！皇馬主帥席丹確診

桃園防疫醫院聯防會議　鄭文燦：桃園是防疫第一線、我桃園我驕傲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

麻豆傳媒「女優薪水」曝　瑪莎拉蒂、水鬼誘下海

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

獨／警接家暴通報　3月大女嬰不治

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

新北女檢顏汝羽逼被告認罪　成送懲司法官第1人

台南假土豪「鈔票槍」戰酒店　身分起底黑白通緝

女友不給愛愛　金門男怒上傳她自慰片

共乘小黃…男在後座「推倒辣妹」性侵　運將：以為情侶

43秒被檢舉2次　他申訴結果悲劇

即／微軟內鬼「假標案」　勾外人Ａ1.2億

更多熱門

相關新聞

貴族學校驚爆性侵！女學生幽會體育老師

貴族學校驚爆性侵！女學生幽會體育老師

浙江省寧波市近日傳出校園醜聞，女學生與教師約會，還發生關係，家長氣得到校門口拉布條，指控老師性侵女學生。女學生的母親也相當崩潰，每個學年花了10萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元）的學費，就是為了女兒的前途著想，沒想到竟然發生這種狀況。

24小時被綁架3次　少女遭9男性侵

24小時被綁架3次　少女遭9男性侵

小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟

小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

參加友人守靈…台東「4連霸議員」深夜自撞亡

參加友人守靈…台東「4連霸議員」深夜自撞亡

關鍵字：

台東少女性侵哥哥父親阿公姑丈

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面