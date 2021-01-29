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發平板給里長遭怨難用　柯文哲：服務里民用「別打電玩看劇」

記者陳家祥／台北報導

台北市政府積極推動智慧城市與數位基礎建設，去年10月起發放平板電腦、讀卡機給19個里辦公處，試辦「數位基礎建設系統」，預計在今年花費約1740萬擴大到全市。面對有里長抱怨系統難用，市長柯文哲29日到碧山里視察使用狀況，該平板是供里長服務里民專用，下載太多程式有中毒風險，恐釀資安問題。

試辦里的臥龍里長邱奕承指出，資訊化固然是美意，但砸錢購置設備，系統不穩定，也沒辦法使用常見App。對此，北市民政局回應，一直有蒐集里長意見，會反映給資訊局做修正，資訊局則對卡片讀錯、不能下載其他APP以及讀卡機要價8000元作出回應。

相對臥龍里里長抱怨不斷，碧山里長呂之杞則對「數位便民系統」稱讚有加。她表示，過去發放抵價券、燈籠或是物資等，常常大排長龍，如今透過該系統，以這次發放次氯酸水為例，發了500多份，但過程相當順暢。

呂之杞說，這套系統主要想推的是流感疫苗，在里辦公室打疫苗就是為了要便民，「如果你讓大家排隊又不能便民，那為什麼要來里辦公室打疫苗？」；呂說，她是上線率最高的里長，因為真的很喜歡這個系統，若大家覺得系統不好用可以檢討，但不一定這樣就是系統不好。

一旁的柯文哲則說，李建昌在總質詢時提到，老人來打疫苗結果大排長龍，因此決定先找19個里試辦，今天就來看到底做得怎樣。柯強調，「數位便民系統」主要是準備應付打疫苗，「我早在想說打疫苗要怎麼應付」。

至於讀卡機壞掉的問題，呂之杞說，可能是讀卡機沒電。她表示，這台平板很單純就是報名使用，不是拿去打遊戲、看劇，沒那個必要。柯文哲也說，這是里長服務里民專用，如果下載太多程式中毒，會有資安問題，應該保持乾淨。

▲▼柯文哲29日視察內湖區碧山里辦公處數位便民系統使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲29日視察內湖區碧山里辦公處數位便民系統使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

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