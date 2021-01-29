台中高雄車禍多全因政黨輪替？柯文哲：政府更迭死亡人數易變化

▲柯文哲29日視察內湖區碧山里辦公處數位便民系統使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲29日上午主持交通會報時，提及2019年台中市、高雄市交通事故特別高，直言是因為政黨輪替造成，所以他知道政黨輪替對政府的殺傷力。對此，柯文哲下午受訪說，就是政府在更迭時，很容易出現這種，像這種疫情上升、交通事故死亡人數的變化。

柯文哲表示，新冠肺炎每天在監看兩個數字，一個是全世界每天新增幾個案例，一個是美國每天新增幾個案例，後來發現美國很有趣，從3月開始一直到投票日，平均每天4萬例，相當平均。

「在投票前一個禮拜，我發現美國每天確診案例，從4萬飆到8萬，在前一個禮拜。」柯文哲說，那時就跟幕僚講，他賭川普會輸掉，怎麼會在投票前一個禮拜確診人數每天上升，後來發現 11月3日投完票後，美國每天確診人數沒有一天少於10萬，甚至多的時候會到28萬。

「接著到1月20日拜登上任後，那條線又開始下降。」柯文哲說，他開始知道，不用看什麼那斯達克指數，每天觀看美國確診人數，就可以估計美國政情的穩定狀態，所以這是個有趣的數字。

媒體追問，跟交通事故關聯性在哪？柯文哲說，其實差不多就是政府在更迭時，很容易出現這種，像這種疫情上升、交通事故、死亡人數的變化。