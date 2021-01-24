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彰化孝子籌母喪葬費...隔日騎車自撞亡！獨留智障哥哥令人鼻酸

▲▼員林劉男因母親病逝，隔日外出籌喪葬費竟自撞身亡。（圖／翻攝臉書）

▲員林劉男因母親病逝，隔日外出籌喪葬費竟自撞身亡。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／彰化報導

人間悲歌！員林劉姓男子長期肩負家計，扶養久病母親與有智能障礙哥哥。母親日前病逝，他隔晚騎車外出籌措喪葬費竟自撞身亡，留下無工作能力的哥哥。所幸在善心人士協助下，母子倆喪葬費有了著落，終於能安心上路。至於大兒子，已由社會處介入，評估是否要安置。

現年49歲的員林張姓婦人，本身患有腎臟疾病，須經常洗腎，丈夫則多年前病逝。生有2子的她，獨力帶他們長大，但大兒子本身有中度智能障礙，無法工作但領有5000多元的身障補助。一家的經濟重擔，就落在2兒子26歲劉姓男子身上，靠打零工及貨運搬運養家。劉男也喜歡參加廟會活動，結交許多好朋友。

▲▼員林劉男因母親病逝，隔日外出籌喪葬費竟自撞身亡。（圖／翻攝臉書）

▲▼劉男獨立扛起家計，在鐵皮屋頂工作，整隻手臂沾滿灰塵。喜歡宮廟文化的他，還親自體驗，整個臉疑遭炸傷。（圖／翻攝臉書）

▲▼員林劉男因母親病逝，隔日外出籌喪葬費竟自撞身亡。（圖／翻攝臉書）

張婦一家三口原本住在一處租屋處，卻因丈夫過世後，無力支付房租，積欠10多萬元房租。房東了解他們家境，2年多前只請他們搬離，未索討分文，一家三口就搬到大村鄉。只是，久病纏身行動不便的張婦，1月20日因病重導致敗血症、併發心腎衰竭等死亡。劉男背負傷痛，準備籌措喪葬費。

員林市三合里長黃德勝表示，劉男在母親去世當晚找他申請5份清寒證明，他得知狀況後，有跟劉說，我這邊可以幫你處理，不用到處跑！但劉男仍堅持要自己籌而婉謝，豈知隔天晚上，他騎車外出籌錢時竟然自撞身亡。劉男親友得知十分難過，朋友紛紛發文，希望他一路好走。

他表示，母子倆約20多萬元喪葬費在善心人士協助下，已經籌足，親友也透過他表示感謝大家幫忙。他也已通知員林市公所社會課等相關單位。

彰化縣社會處表示，劉家出殯前，大兒子生活暫由舅舅、舅媽照顧協助。經查，大兒子是員林家庭中心在案服務個案，1月13日已申辦低收入戶。預計25日下午2點，員林家庭中心及身障個管社工到案家訪視關懷，評估後續喪葬及安置需求以提供適切服務。

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