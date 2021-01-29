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騎士公墓旁機車詭壓身慘死！他戴全罩式安全帽　絕命原因超恐怖

▲▼男子凌晨騎車經過中科園區林厝公園自摔身亡。（圖／民眾提供）

▲男子凌晨騎車經過中科園區林厝公園自摔身亡。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

西屯中部科學園區林厝公園入口處日前發生一件離奇車禍，騎車徐姓男子清晨被發現遭機車壓身，已呈屍僵。只是，徐男經過公墓就出事，頭戴全罩式安全帽，死因卻是顱內出血，讓辦案人員直呼「一切都是運氣！」警方表示，目前初判為自摔撞擊身亡，家屬對死因沒有意見，檢體已送驗釐清是否有酒駕。

26日清晨，晨運的柯姓民眾在中科園區西平北巷林厝公園入口處，發現一名男子遭機車壓在身上，一動也不動，嚇到趕緊報警。警方到場後發現，該名男子已明顯死亡，身體僵硬，現場蒐證懷疑是自摔引發車禍，地面上還有2.2公分刮痕。

檢警確認死者為30多歲徐姓男子，本身是南部人，北上到台中工作。當天相驗發現他身上無明顯外傷，但口鼻滲血，應是顱內出血導致。由於無法抽血，法醫當場採集血液等檢體，等檢體報告出爐才能釐清是否有喝酒或其他因素。

警方也立刻調閱周邊監視器，發現事發約在當天凌晨1點40分。事故地點的監視器故障，但在周邊監視器有看到徐男事發前10秒，騎機車經過時一切正常，而前後也未發現有其他車輛通過；事故地點是一個約30度的彎道，機車上未發現有與他車碰撞的新痕跡，現場也沒機車煞車痕，死者戴的全罩安全帽有些微擦傷，但外觀沒有破損。

檢警初步研判，徐男應是騎機車走西平北巷往大雅方向，經過台中市第十三公墓遇到第一個彎道時，疑似未注意路況轉彎，直接往前衝上邊坡摔倒，排除與他人車發生車禍導致。經聯繫死者家屬到場，警方完整說明後，對死因沒有意見。

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