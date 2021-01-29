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社會 社會焦點 保障人權

向口罩國家隊買醫用口罩　黑心地下工廠非法包裝打印掛名賣出

記者李忠憲／台中報導

檢警29日宣布偵破一處醫療口罩地下工廠，查出辰紳公司林姓負責人，本身沒有醫療器材製造業藥商許可，竟向口罩國家隊之一的宏瑋醫材購入口罩，非法打印包裝掛自己名稱在市面銷售。警方依違反藥事法等罪嫌將林男送辦外，也將持續追查是否涉及其他不法。

▲▼檢警搜索口罩地下工廠，查扣口大批口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲檢警搜索口罩地下工廠，查扣口大批不合格醫用口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署日前成立防疫處理小組，發現市面上印有辰紳股份有限公司生產的醫療口罩，該公司並未領有醫療器材製造業藥商許可執照，竟將醫療口罩裝盒、打印。專案小組追查發現，該公司涉嫌向口罩國家隊成員之一的宏瑋醫材購入口罩後，再自己打印分裝，再用辰紳名字賣出牟利。

▲▼檢警搜索口罩地下工廠，查扣口大批口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼檢警搜索口罩地下工廠，查扣口大批口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官指揮刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第五隊，溯源追查醫用口罩不法來源，調閱周遭監視器鎖定載運貨車，埋伏數日。本月21日上午前往辰紳位於西區的地下工廠搜索，發現現場未設置無塵室，員工也沒有穿著防護衣，直接徒手分裝，並於醫用口罩裝盒後標示不實製造日期。現場也查獲醫用口罩14萬多片、成品6盒，分裝紙盒3030個等證物。

辰紳林姓負責人宣稱獲利只有8萬元，宏瑋則供稱，加入口罩國家隊之前就已與辰紳合作，都會賣口罩給辰紳。檢警清查，流入市面不合規範口罩數量男無法確實掌握，對他說法存疑持續查證中，警詢後依詐欺罪與違法藥事法將他送辦。

警方表示，目前中央流行疫情指揮中心於去年12月1日啟動「秋冬防疫專案」，強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施，於此期間，私自分裝醫用口罩、標示不實資訊危害防疫工作甚鉅。警方呼籲民眾不要利用疫情牟取不法利益，若有違法情事，將依法追訴刑事責任。

挑戰市場最低價

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