　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

新聞節目中心／綜合報導

高雄市議員黃捷罷免案投票將在2月6日舉行，而黃捷近日也選擇應戰，走上街頭呼籲鳳山人投下不同意票。對此，民進黨台北市議員梁文傑28日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，鳳山過去都是藍綠各半，且國民黨在地市議員其實不熱衷，「所以我認為黃捷的罷免案，基本上它不會有什麼結果。」

▲▼ 台北市議員梁文傑,新北市議員葉元之,民眾黨秘書長謝立功。（圖／翻攝雲端最前線）

《雲端最前線》28日邀請梁文傑與國民黨新北市議員葉元之、民眾黨秘書長謝立功，與主持人楊文嘉一同探討時事議題。對於進入倒數的黃捷罷免案，梁文傑指出，高雄鳳山過去藍綠版圖可說是一半一半，先前競選市長，韓國瑜贏過陳其邁差不多5萬多票，但韓國瑜與蔡英文競選總統時，又倒輸5萬多票，「所以這地方其實是變動很大，但基本上藍綠差不多」。

梁文傑接著說，藍營人在鳳山的結構本身就不夠大，若假設50%是藍的，「那他也要一半的人出來投才有辦法」，這本身就不太可能，且當地的國民黨市議員其實都不熱衷，「因為他們覺得自己在高雄也很危險」，並會擔心有後座力，因此黃捷罷免案基本上不會有什麼結果。他更呼籲，接下來大家必須去認真思考的，就是現行的這個罷免制度。

▲▼ 台北市議員梁文傑,新北市議員葉元之,民眾黨秘書長謝立功。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，談及《台灣民意基金會》最新民調，國民黨支持度增加5.5%、民眾黨減少4.1%、時代力量減少3.6%，民進黨則無明顯改變；謝立功表示，民調可能會因為不同議題、重大時事而有些調整，這當然要參考，也戒慎恐懼。他接著說，民眾黨是走中庸之道，相信科學、數據，也非常理性，「可能我們沒有偏到哪一端，反而是這樣，會不會就影響到（民調支持度）」。

謝立功進一步說，長遠來看，所謂新的政治文化，「其實柯P就嘗試走出這樣一條路」，他不會特別的統、特別獨，也不會特別藍、特別綠。他並提及，民眾黨在近期萊豬的議題上，就是站在很持平的立場，即便參與秋鬥遊行，卻也不是完全反萊豬，「我們強調一定要源頭管理、清楚明白標示出來」。

▲▼ 台北市議員梁文傑,新北市議員葉元之,民眾黨秘書長謝立功。（圖／翻攝雲端最前線）

至於國民黨、民眾黨是否有合作可能？葉元之坦言，有些想選民意代表的人，會認為大家可以來喬，「但這都是政治盤算」，政黨還是要有自我理念，如今也應該看國民黨、民眾黨的理念是否一致，「那我是覺得沒有一致啊！比如說柯P主張特赦阿扁，那國民黨的人可以接受嗎？」

「我覺得就是再觀察」葉元之也說，大家不要為了眼前，像是想著民眾黨有10%支持度，是否可以與國民黨相加，這應該從長久來看，「若問我，我是覺得不要啦！從戰略上、理念上，我都是覺得不適合」。

《雲端最前線第971集完整節目FB》

《雲端最前線第971集完整節目Youtube》

ET快訊
阿沁吐F.I.R.解散內幕！　喊話Faye「世紀同台」
陳時中認了「天天在想普篩」！　曝部桃900人採檢結果
快訊／萬華驚傳男子遭砍　左右肩各中一刀
黃芳彥涉案潛逃12年！在美有「紅粉知己」　傳與小兒子反目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃芳彥涉洗錢案…如今客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

「我們天天在想普篩」　陳時中認了部桃首波900人採檢：沒發現任何病例

涉案潛逃12年！黃芳彥在美有紅粉知己　傳小兒子與他反目還賣房

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活

快訊／今年頭一遭！共軍今晚再派2架次殲10機擾台

「和平封院」責任歸誰再掀口水　陳時中：這時候大可不必討論　

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

黃芳彥涉洗錢案…如今客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

「我們天天在想普篩」　陳時中認了部桃首波900人採檢：沒發現任何病例

涉案潛逃12年！黃芳彥在美有紅粉知己　傳小兒子與他反目還賣房

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活

快訊／今年頭一遭！共軍今晚再派2架次殲10機擾台

「和平封院」責任歸誰再掀口水　陳時中：這時候大可不必討論　

嘉義市建國二村地區都更　提報內政部都市計畫委員會審議

蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了

動物數銳減60%「比演化快100倍」　科學家警告：暴露流行病風險中

台啤無敵模式持續　上半季完美20連勝送周俊三生日大禮

隱婚懷孕再+1！陸娛爆《花千骨》男星將當爸…曬婚戒認了「已2年」

台南骨髓病患挺過手術…卻缺血休克　家屬淚求：拜託大家出來捐血

嘉義縣農會搶攻年菜市場　超夯「極光」搭配一口烏魚子＋大埔砂鍋魚菜

嘉義市推高齡方便換照　80處據點行動監理車到點服務

什麼時候生第二胎比較好？婦產科醫師4個專業建議

闖關體驗柑橘分級工具及品種特色　認識臺灣70多餘種柑橘

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

女碩士生綁罷韓黃絲帶　韓粉騷擾：害我沒工作

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

誰下令和平封院？他翻出2003年新聞

柯文哲：歷史會記載「還好台北市長是醫生」

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

5000人轉折內幕！陳時中：我下的命令

總統FB挺「這位先生」反擊國台辦！名嘴揭真相

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

柯文哲：以後叫國台辦「那個機關」

柯回擊蘇：他喜歡宣布就給他宣布

台北若「1000例本土確診」將停班課

黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」　原因有3個

北捷無法提告SWAG理由曝光！

更多熱門

相關新聞

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」

針對將在2月6日舉行的高雄市議員黃捷罷免投票，民進黨台北市議員王世堅28日聲援黃捷，認為她在高雄市議會質詢是善盡職責，姑且不論質詢的好不好，至少讓大家看到她準備得很充足，反而是前高雄市長韓國瑜準備不充分，才會有反差，「如果因為這樣導致大家討厭她，而要發動罷免，這很奇怪」。

部桃匡列攀增3482人 蔡英文親提防疫3關鍵

部桃匡列攀增3482人 蔡英文親提防疫3關鍵

黃捷感嘆讓大家擔心了　求鳳山人「幫她一個忙」！

黃捷感嘆讓大家擔心了　求鳳山人「幫她一個忙」！

抗疫壓力大！醫師提醒三病症要小心

抗疫壓力大！醫師提醒三病症要小心

黃捷電視罷免說明會31日登場

黃捷電視罷免說明會31日登場

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播梁文傑黃捷罷免葉元之謝立功

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面