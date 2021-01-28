影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

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高雄市議員黃捷罷免案投票將在2月6日舉行，而黃捷近日也選擇應戰，走上街頭呼籲鳳山人投下不同意票。對此，民進黨台北市議員梁文傑28日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，鳳山過去都是藍綠各半，且國民黨在地市議員其實不熱衷，「所以我認為黃捷的罷免案，基本上它不會有什麼結果。」

《雲端最前線》28日邀請梁文傑與國民黨新北市議員葉元之、民眾黨秘書長謝立功，與主持人楊文嘉一同探討時事議題。對於進入倒數的黃捷罷免案，梁文傑指出，高雄鳳山過去藍綠版圖可說是一半一半，先前競選市長，韓國瑜贏過陳其邁差不多5萬多票，但韓國瑜與蔡英文競選總統時，又倒輸5萬多票，「所以這地方其實是變動很大，但基本上藍綠差不多」。

梁文傑接著說，藍營人在鳳山的結構本身就不夠大，若假設50%是藍的，「那他也要一半的人出來投才有辦法」，這本身就不太可能，且當地的國民黨市議員其實都不熱衷，「因為他們覺得自己在高雄也很危險」，並會擔心有後座力，因此黃捷罷免案基本上不會有什麼結果。他更呼籲，接下來大家必須去認真思考的，就是現行的這個罷免制度。

另一方面，談及《台灣民意基金會》最新民調，國民黨支持度增加5.5%、民眾黨減少4.1%、時代力量減少3.6%，民進黨則無明顯改變；謝立功表示，民調可能會因為不同議題、重大時事而有些調整，這當然要參考，也戒慎恐懼。他接著說，民眾黨是走中庸之道，相信科學、數據，也非常理性，「可能我們沒有偏到哪一端，反而是這樣，會不會就影響到（民調支持度）」。

謝立功進一步說，長遠來看，所謂新的政治文化，「其實柯P就嘗試走出這樣一條路」，他不會特別的統、特別獨，也不會特別藍、特別綠。他並提及，民眾黨在近期萊豬的議題上，就是站在很持平的立場，即便參與秋鬥遊行，卻也不是完全反萊豬，「我們強調一定要源頭管理、清楚明白標示出來」。

至於國民黨、民眾黨是否有合作可能？葉元之坦言，有些想選民意代表的人，會認為大家可以來喬，「但這都是政治盤算」，政黨還是要有自我理念，如今也應該看國民黨、民眾黨的理念是否一致，「那我是覺得沒有一致啊！比如說柯P主張特赦阿扁，那國民黨的人可以接受嗎？」

「我覺得就是再觀察」葉元之也說，大家不要為了眼前，像是想著民眾黨有10%支持度，是否可以與國民黨相加，這應該從長久來看，「若問我，我是覺得不要啦！從戰略上、理念上，我都是覺得不適合」。

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